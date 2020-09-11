Международное агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA установило, что в 2019 году стоимость энергии, выработанной с помощью солнечных панелей, упала на 82 процента, а использование систем концентрированной солнечной энергии – на 47 процентов.

В то же время энергия выработанная ветрогенераторами на суше подешевела на 39 процентов, а ветряными установками в океане – на 29 процентов. Данная тенденция снижения стоимости энергии объясняется внедрением инновационных технологий, наращиванием объемов, увеличением конкуренции и получением опыта, отмечает IRENA.

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Отмечается, что в 2019 году объем солнечной энергии, получаемой по всему миру, вырос до 580 ГВт. По данным агентства, большие солнечные электростанции производили энергию по цене 0,068 долларов за один киловатт-час. В 2010 году цена составляла 0,378 доллара.

Как менялись цены на энергию?

в 2018 году энергия солнца подешевела на 13,1 процента;

наиболее сильно она подешевела в: Испании, Италии, Индии, Китае, Южной Корее;

на 47-80 процентов сократились затраты на установку и эксплуатацию солнечных батарей в частных домах;

в 2019 году стоимость электричества, вырабатываемого крупномасштабными электростанциями впервые опустилась;

ниже 1000 долларов и составила 995 долларов (это на 18 процентов ниже, чем в 2018 году, и на 79 процентов меньше, чем в 2010 году).

В 2010 году все установки, использующие возобновляемые источники энергии, стоили 210 миллиардов долларов и могли производить 88 ГВт. А в 2019 году ввод в эксплуатацию оборудования, способного производить в два раза больше электричества, требовала расходов в размере 253 миллиардов долларов, – отмечают представители IRENA.

Сегодня построение больших солнечных или ветровых электростанций обходится значительно дешевле создания и обслуживания электростанций, добывающих энергию, перерабатывая ископаемое топливо.

Добавим, в 2020 году снижение стоимости продолжается: