Цифровая грамотность: Минцифры и MEGOGO создали серию подкастов
Министерство цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с медиасервисом MEGOGO запускают серию подкастов о цифровой грамотности по мотивам образовательных сериалов.
Авторы проекта уже представили некоторые выпуски и уверяют, что количество подкастов будет постоянно пополняться. Материалы можно прослушать бесплатно, сообщает пресс-служба правительства.
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О чем подскасты?
Сейчас уже доступны к прослушиванию несколько тематических подкастов:
- Безопасность детей в интернете: о правилах общения в соцсетях и обеспечении безопасности.
- Дружеские цифровые деньги: о формировании семейного бюджета, кредитных картах и особенностях кредитов и депозитов.
Вскоре появятся подкасты о современном резюме и поиске работы онлайн, сервисах для бизнеса и развлечений, а также инструментах электронной демократии.
Аудиоматериалы доступны в приложении MEGOGO (раздел Audio) для смартфонов на базе iOS и Android, а также для автомобилей с аудиосистемой Apple CarPlay и Android Auto.
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Напомним, летом 2020 Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве с медиасервисом MEGOGO. Партнерство предусматривает совместные проекты по инклюзивной адаптации образовательных сериалов с цифровой грамотности.
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