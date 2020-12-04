Для украинцев запустили бизнес-школу онлайн: обучение бесплатное – детали
Министерство цифровой трансформации Украины запустило бесплатную бизнес-школу. Образовательные курсы для предпринимателей доступны на портале Дия.Бизнес.
Первые серии каждого из курсов доступны по ссылкам ниже. Для продолжения – необходимо авторизоваться на онлайн-платформе. Подробнее о курсах – читайте в материале Инноваций 24.
Интересно Названа лучшая бизнес-книга 2020: Financial Times
"Начать бизнес. Креативная индустрия"
Этот курс подойдет для предпринимателей, которые хотят успешно развивать собственное дело в креативной сфере. Всего предлагают 5 уроков. Основные темы:
- как превратить то, что ты умеешь лучше всего, в бизнес;
- почему стоит составлять бизнес-план, но не всегда стоит его придерживаться;
- что влияет на выбор команды: менеджерского коллектива и лекторов;
- зачем делать отбор клиентов и как работать с негативными отзывами;
- как искать студентов.
Лектором курса является Александр Трегуб, соучредитель школы дизайна Projector Projector. Он также поделится опытом этой образовательной платформы.
"Boost with Facebook Bootcamp"
"Boost with Facebook Bootcamp" – курс, который поможет предпринимателям правильно заявить о себе в интернете. Для слушателей доступны 5 уроков. Основные темы:
- как овладеть базовыми навыками онлайн-маркетинга на платформах Facebook и Instagram;
- как создавать рекламный контент и не только;
- как масштабировать свой бизнес с помощью эффективных диджитал-инструментов.
"Boost with Facebook Bootcamp" – как использовать интернет в работе / Фото Unsplash
"Начать бизнес. Производство текстиля"
Курс подойдет потенциальным предпринимателям, которые хотят основать собственное дело в сфере производства текстиля. 6 уроков охватят следующие темы:
- как создать прибыльный текстильный бизнес;
- почему важно работать над личным брендом компании;
- секреты удачного выхода на международный рынок и успеха в Украине;
- об опыте эко-бренда DevoHome.
"Начать бизнес. Производство керамики"
Этот курс состоит из 6 уроков. Прослушать их предлагают тем, кто намерен открыть собственное дело в сфере производства керамики. Основные темы:
- как найти удачную идею и превратить ее в успешный бизнес;
- чего следует научиться, чтобы не прогореть;
- зачем рисковать и задействовать творчество;
- как работать со штатом и выходить из кризисов;
- об опыте "Донбасскерамики" и крафтовой мастерской Parasolya.
Как начать бизнес в сфере производства керамики / Фото Unsplash
"Начать бизнес. Сфера технологий"
Это – образовательный сериал для предпринимателей в сфере технологий. В общем курс делится на 7 уроков, раскрывающих следующие вопросы:
- где найти удачную идею для создания бизнеса в сфере технологий;
- как найти деньги и инвестиции;
- как построить правильный маркетинг,
- почему важно быть социально ответственным;
- об опыте успешного стартапа Petcube.
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"Начать бизнес. Пищевая промышленность"
Курс о бизнесе в сфере пищевой промышленности поможет понять, как построить успешный бизнес. Доступные 10 тематических уроков о том:
- как правильно построить стратегию менеджмента;
- как без денег привлечь топ-блогеров к продвижению;
- почему важна узнаваемость бренда;
- где искать каналы сбыта и выхода на экспорт;
- как эффективно построить работу коллектива и масштабировать компанию;
- об опыте "Фьючипсов".
"Финансовая грамотность для предпринимателей"
Этот курс поможет улучшить свои навыки в управлении финансами. 20 уроков об основах финансовой грамотности содержат информацию о том:
- как посчитать финансы бизнеса на его старте и что для этого нужно знать;
- как понять важные показатели деятельности бизнеса, кому и для чего они нужны;
- как на старте проекта посчитать его прибыльность;
- как составить необходимые расчеты для дальнейшего общения с инвесторами или банками.
Освоить основы финансовой грамотности – must have для каждого / Фото Unsplash
"10 шагов для начала собственного дела"
Образовательный сериал "10 шагов для начала собственного дела" поможет понять, как вести бизнес и что для этого нужно. Он предусматривает 10 уроков о том:
- как найти свою бизнес-идею;
- что такое стратегия предприятия;
- как юридически оформить бизнес;
- как управлять финансами;
- что такое маркетинговая стратегия и SMM для бизнеса;
- которые являются источники финансирования бизнеса, кроме собственных средств;
- как управлять командой и как построить эффективную коммуникацию своего бизнеса.
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