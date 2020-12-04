Министерство цифровой трансформации Украины запустило бесплатную бизнес-школу. Образовательные курсы для предпринимателей доступны на портале Дия.Бизнес.

Первые серии каждого из курсов доступны по ссылкам ниже. Для продолжения – необходимо авторизоваться на онлайн-платформе. Подробнее о курсах – читайте в материале Инноваций 24.

Интересно Названа лучшая бизнес-книга 2020: Financial Times

Этот курс подойдет для предпринимателей, которые хотят успешно развивать собственное дело в креативной сфере. Всего предлагают 5 уроков. Основные темы:

как превратить то, что ты умеешь лучше всего, в бизнес;

почему стоит составлять бизнес-план, но не всегда стоит его придерживаться;

что влияет на выбор команды: менеджерского коллектива и лекторов;

зачем делать отбор клиентов и как работать с негативными отзывами;

как искать студентов.

Лектором курса является Александр Трегуб, соучредитель школы дизайна Projector Projector. Он также поделится опытом этой образовательной платформы.

"Boost with Facebook Bootcamp" – курс, который поможет предпринимателям правильно заявить о себе в интернете. Для слушателей доступны 5 уроков. Основные темы:

как овладеть базовыми навыками онлайн-маркетинга на платформах Facebook и Instagram;

как создавать рекламный контент и не только;

как масштабировать свой бизнес с помощью эффективных диджитал-инструментов.



"Boost with Facebook Bootcamp" – как использовать интернет в работе / Фото Unsplash

Курс подойдет потенциальным предпринимателям, которые хотят основать собственное дело в сфере производства текстиля. 6 уроков охватят следующие темы:

как создать прибыльный текстильный бизнес;

почему важно работать над личным брендом компании;

секреты удачного выхода на международный рынок и успеха в Украине;

об опыте эко-бренда DevoHome.

Этот курс состоит из 6 уроков. Прослушать их предлагают тем, кто намерен открыть собственное дело в сфере производства керамики. Основные темы:

как найти удачную идею и превратить ее в успешный бизнес;

чего следует научиться, чтобы не прогореть;

зачем рисковать и задействовать творчество;

как работать со штатом и выходить из кризисов;

об опыте "Донбасскерамики" и крафтовой мастерской Parasolya.



Как начать бизнес в сфере производства керамики / Фото Unsplash

Это – образовательный сериал для предпринимателей в сфере технологий. В общем курс делится на 7 уроков, раскрывающих следующие вопросы:

где найти удачную идею для создания бизнеса в сфере технологий;

как найти деньги и инвестиции;

как построить правильный маркетинг,

почему важно быть социально ответственным;

об опыте успешного стартапа Petcube.

К теме Ночное видение и "ветеринарный" чат: Petcube выпустили новую камеру – видео

Курс о бизнесе в сфере пищевой промышленности поможет понять, как построить успешный бизнес. Доступные 10 тематических уроков о том:

как правильно построить стратегию менеджмента;

как без денег привлечь топ-блогеров к продвижению;

почему важна узнаваемость бренда;

где искать каналы сбыта и выхода на экспорт;

как эффективно построить работу коллектива и масштабировать компанию;

об опыте "Фьючипсов".

"Финансовая грамотность для предпринимателей"

Этот курс поможет улучшить свои навыки в управлении финансами. 20 уроков об основах финансовой грамотности содержат информацию о том:

как посчитать финансы бизнеса на его старте и что для этого нужно знать;

как понять важные показатели деятельности бизнеса, кому и для чего они нужны;

как на старте проекта посчитать его прибыльность;

как составить необходимые расчеты для дальнейшего общения с инвесторами или банками.



Освоить основы финансовой грамотности – must have для каждого / Фото Unsplash

"10 шагов для начала собственного дела"

Образовательный сериал "10 шагов для начала собственного дела" поможет понять, как вести бизнес и что для этого нужно. Он предусматривает 10 уроков о том: