Украинский стартап Haus.me создал автономный дом, который можно собрать с помощью шуруповерта и гаечного ключа. Это можно сделать за несколько недель и установить его в любом месте.

Дом – независимый от электросетей, канализации и водоснабжения, с системами очистки воды и воздуха. Умная система управления бытовыми приборами и распределение энергии. Об этом пишет Ukraиner.

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Еще десятки лет назад это казалось научной фантастикой, а сейчас это – продукт украинского стартапа Haus.me, который разрабатывает новейшие инженерные решения для автономных домов.

Основатель компании Максим Гербут вспомнил, как когда-то показал наработки и расчеты профессору Вольфгангу Файст (разработчик концепции пассивного дома) в Институте пассивного дома в Дармштадте.

Нам сказали, что это никогда не будет работать, никогда никому не будет нужно, и это не имеет никакого смысла. Тогда мы поняли, что этим надо заниматься,

– пояснил он.

Чем особый дом

Дом Haus.me экономит не только энергию, но и время и ресурсы. Его изготавливают по технологии крупноузловой сборки как автомобили. Часть элементов конструкции печатают на 3D-принтере, другие компоненты производят компании-партнёры.



Автономный дом украинских разработчиков / Фото Ukraиner

Преимущества такого жилья

В процессе производства и монтажа дома не остается строительного мусора. Автономно-модульно-пассивные дома дарят владельцам свободу передвижения и возможность жить в любой точке планеты.

Ведь не требуют фундамента и подключения к одной сети, самостоятельно обеспечивают тепло, регулируют температуру и диагностируют потенциальные проблемы. Они устойчивы к ураганам и землетрясениям. Как в шутку отмечают разработчики, защитят даже в случае зомби-апокалипсиса.

"Мы доставляем людям ощущение свободы просто как посыл, без каких-либо переживаний, проблем, расчетов. Поэтому наиболее правильное определение для наших домов – это "дом вашей мечты", – подчеркнул Максим Гербут, основатель компании Haus.me.

Как выглядит автономный дом Haus.me / Фото Ukraиner



Более о разработке украинского стартапа Haus.me: смотрите видео Ukraиner