Український стартап Haus.me створив автономний будинок, який можна зібрати за допомогою шуруповерта та гайкового ключа. Це можна зробити за кілька тижнів і встановити його будь-де.

Будинок – незалежний від електромереж, каналізації та водопостачання, з системами очищення води та повітря. Розумна система керування побутовими приладами та розподілення енергії. Про це пише Ukraїner.

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Ще десятки років тому це здавалось науковою фантастикою, а нині це – продукт українського стартапу Haus.me, що розробляє новітні інженерні рішення для автономних будинків.

Засновник компанії Максим Гербут пригадав, як колись показав напрацювання та розрахунки професору Вольфгангу Файсту (розробник концепції пасивного будинку) в Інституті пасивного будинку в Дармштадті.

Нам сказали, що це ніколи не буде працювати, ніколи нікому не буде потрібно, і що це не має жодного сенсу. Тоді ми зрозуміли, що цим треба займатись,

– пояснив він.

Чим особливий будинок

Будинок Haus.me заощаджує не лише енергію, а й час та ресурси. Його виготовляють за технологією крупновузлової збірки, як автомобілі. Частину елементів конструкції друкують на 3D-принтері, інші компоненти виробляють компанії-партнери.



Автономний будинок українських розробників / Фото Ukraїner

Переваги такого житла

Завдяки цьому у процесі виробництва та монтажу дому не залишається будівельного сміття. Автономно-модульно-пасивні будинки дарують власникам свободу пересування та можливість жити в будь-якій точці планети.

Адже не потребують фундаменту та підключення до жодної мережі, самостійно забезпечують тепло, регулюють температуру та діагностують потенційні проблеми. Вони стійкі до ураганів та землетрусів, і, як жартома зазначають розробники, захистять навіть у випадку зомбі-апокаліпсису.

"Ми доставляємо людям відчуття свободи просто як посил, без яких-небудь переживань, проблем, розрахунків. Тому найбільш правильне визначення для наших домів – це "будинок вашої мрії", – підкреслив Максим Гербут, засновник компанії Haus.me.

Як виглядає автономний будинок Haus.me / Фото Ukraїner



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