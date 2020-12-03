В США представили робота-садовника: как выглядит, что умеет – видео
Американская компания Whirly Max Inc разработала робота Yardriod, который способен автономно косить газон, уничтожать сорняки и противодействовать вредителям.
Танкообразный Yardroid движется с помощью гусеничной ленты и имеет отсеки для 1 литра воды, гербицидов и пестицидов. Робот оснащен лезвиями для кошения газона и башней, которая закреплена на карданной передаче, пишет Укринформ.
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Башня оборудована:
- видеокамерой;
- светодиодными прожекторами;
- листодувкой;
- тремя отдельными соплами, которые "стреляют" потоками воды, гербицидов и пестицидов.
Что умеет Yardroid?
Благодаря искусственному интеллекту и функции бортового зрения Yardroid может самостоятельно косить газоны по определенному маршруту. Пользователь может регулировать высоту лезвий, которые режут траву, с помощью соответствующего приложения на смартфоне. Кроме того, робот имеет опцию режима полива растений и "стреляет" в них потоками воды по установленному графику. Yardroid также идентифицирует сорняк, насекомых-вредителей и устраняет их гербицидами или пестицидами. Потоки воды также помогают отпугивать нежелательных гостей.
Робот-садовник Yardroid / Фото Yardroid
Дополнительные возможности:
- сдувает листья с тротуаров;
- может патрулировать имущество ночью и отправлять звуковое предупреждение, если заметит злоумышленника: Yardroid записывает видео с изображением подозреваемого и опрыскивает его водой, если тот откажется уйти;
- если работа похитят – он даст о себе знать с помощью встроенного GPS-устройства и владелец отследит его местонахождение;
- самостоятельно наполняет резервуар водой: робот паркуется у шланга, оборудованного специальным клапаном с солнечной батареей;
- пользователь может управлять роботом в приложении.
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