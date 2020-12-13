Украинская армия получила новую партию бронеавтомобилей "Козак-2". Их передало на оснащение военным отечественное предприятие НПО "Практика".

Транспорт изготовили в соответствии с Государственным оборонным заказом, который предприятие завершило досрочно, об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

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Накануне Вооруженным силам Украины передали более 40 таких машин. 70% компонентов и комплектующих бронеавтомобиля "Козак-2" изготовлены украинскими производителями.

В НПО "Практика" также подчеркнули, что особенно гордятся тем, что при изготовлении "Козак-2" сотрудничают именно преимущественно с украинскими предприятиями.



Так выглядит бронемашина "Козак-2" / Фото НПО "Практика"



Украинским военным передали более 40 машин / Фото НПО "Практика"

Что известно о "Козак-2"

Этот бронеавтомобиль прошел полный цикл государственных испытаний. Впервые украинская армия взяла его на вооружение еще в марте 2017 года. В общем пока в распоряжении ВСУ и отечественных силовых структур – 240 таких авто.

В 2019 году бронированный внедорожник испытали украинские десантники – бездорожьем, преодолением водной преграды и надежностью баллистической защиты – обстрелом из стрелкового оружия.

Испытания бронемашины "Козак-2" в 2019 году / Фото Генштаба ВСУ