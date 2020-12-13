ВСУ получили новую партию мощных бронемашин: как выглядят – фото
Украинская армия получила новую партию бронеавтомобилей "Козак-2". Их передало на оснащение военным отечественное предприятие НПО "Практика".
Транспорт изготовили в соответствии с Государственным оборонным заказом, который предприятие завершило досрочно, об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".
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Накануне Вооруженным силам Украины передали более 40 таких машин. 70% компонентов и комплектующих бронеавтомобиля "Козак-2" изготовлены украинскими производителями.
В НПО "Практика" также подчеркнули, что особенно гордятся тем, что при изготовлении "Козак-2" сотрудничают именно преимущественно с украинскими предприятиями.
Так выглядит бронемашина "Козак-2" / Фото НПО "Практика"
Украинским военным передали более 40 машин / Фото НПО "Практика"
Что известно о "Козак-2"
Этот бронеавтомобиль прошел полный цикл государственных испытаний. Впервые украинская армия взяла его на вооружение еще в марте 2017 года. В общем пока в распоряжении ВСУ и отечественных силовых структур – 240 таких авто.
В 2019 году бронированный внедорожник испытали украинские десантники – бездорожьем, преодолением водной преграды и надежностью баллистической защиты – обстрелом из стрелкового оружия.
Испытания бронемашины "Козак-2" в 2019 году / Фото Генштаба ВСУ
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