В соревновании принимали участие более 200 компаний. Оно предусматривало 9 питчинг-сессий.

Интересно В США создали робота, который способен убирать мусор в океане

О стартапе

SEMCS (Smart Eco-friendly Mosquito Control System) – это интеллектуальная экологическая система борьбы с комарами. Главная цель разработки – уменьшение риска инфекционных заболеваний, что провоцируют насекомые. Известно, что они являются возбудителями малярии, вируса Зика, денге, ЭЭО, вируса Чикунгунью и других. Умная роботизированная система способна полностью уничтожать насекомых на довольно большой открытой территории, обеспечивая надлежащую защиту людей от комаров. Кроме того, решение не вредит окружающей среде.

Как работает

Команда создала черную металлическую конструкцию высотой 1,2 метра. Ее устанавливают на открытом воздухе – к примеру, во дворе или в саду. Устройство распространяет запах с помощью специального вещества и подает сигнал насекомым. К слову, система также излучает тепло и выделяет углекислый газ, имитируя человеческое дыхание. Насекомые подлетают к SEMCS в поисках крови, вместо этого попадают в ловушку – приманка их засасывает.

По словам разработчиков, чтобы "освободить" двор частного дома от комаров нужно около 3 недель. В дальнейшем они рекомендуют оставлять прибор включенным, чтобы вовремя обезвредить новоприбывших насекомых.

Ранее стартап победил в конкурсе стартапов Sikorsky Challenge 2020. В ближайшее время Mosqitter планирует выйти на американский и мировой рынок.