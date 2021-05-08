Устройство, получившее название A.D.D.R.A.R., расшифровывается как автономное выявление и удаление мусора водным роботом. Он способен очистить около 20 фунтов мусора, в частности пластиковые бутылки с водой и пивные банки.

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Что известно об устройстве

Главная цель студентов – собрать и переработать мусор, а в долгосрочной перспективе – создать более зеленый мир.

Поскольку наш университет окружен водой, мы хотели создать проект, который обслуживал бы окружающую среду... обслуживал воду, с которой мы ежедневно взаимодействуем,
 – сказал руководитель проекта и студент машиностроения TAMUCC Крейг Макканн.

Характеристики робота A.D.D.R.A.R.

  • вес составляет 27 килограммов;
  • система обнаружения объектов работает на основе ИИ: в нее "заложено" 750 снимках мусора;
  • использует камеру и GPS для обнаружения мусора;
  • является автономным, но им можно управлять с помощью пульта;
  • корпус робота изготовлен из алюминия – он не ржавеет и устойчив к коррозии, поэтому будет служить в течение длительного времени;
  • двигается со скоростью до 5,6 километра в час, а также со скоростью обратного движения воды до 3,2 километра в час и порывах ветра до 48 километров в час;
  • может работать в озере и реке.