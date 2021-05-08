Устройство, получившее название A.D.D.R.A.R., расшифровывается как автономное выявление и удаление мусора водным роботом. Он способен очистить около 20 фунтов мусора, в частности пластиковые бутылки с водой и пивные банки.

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Что известно об устройстве

Главная цель студентов – собрать и переработать мусор, а в долгосрочной перспективе – создать более зеленый мир.

Поскольку наш университет окружен водой, мы хотели создать проект, который обслуживал бы окружающую среду... обслуживал воду, с которой мы ежедневно взаимодействуем,

– сказал руководитель проекта и студент машиностроения TAMUCC Крейг Макканн.

Характеристики робота A.D.D.R.A.R.

вес составляет 27 килограммов;

система обнаружения объектов работает на основе ИИ: в нее "заложено" 750 снимках мусора;

использует камеру и GPS для обнаружения мусора;

является автономным, но им можно управлять с помощью пульта;

корпус робота изготовлен из алюминия – он не ржавеет и устойчив к коррозии, поэтому будет служить в течение длительного времени;

двигается со скоростью до 5,6 километра в час, а также со скоростью обратного движения воды до 3,2 километра в час и порывах ветра до 48 километров в час;

может работать в озере и реке.

Команде понадобилось 420 долларов на материалы и более 400 часов на разработку устройства. В эту пятницу участники проекта будут участвовать в соревнованиях TAMUCC, где они надеются на победу. По их словам, робот будет использоваться для дальнейших исследований морской травы.