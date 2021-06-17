У змаганні брали участь понад 200 компаній. Воно передбачало 9 пітчинг-сесій.

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Про стартап

SEMCS (Smart Eco-friendly Mosquito Control System) – це інтелектуальна екологічна система боротьби з комарами. Головна мета розробки – зменшення ризику інфекційних захворювань, що провокують комахи. Відомо, що вони є збудниками малярії, вірусу Зіка, денге, ЕЕО, вірусу Чікунгунья та інших. Розумна роботизована система здатна повністю знищувати комах на доволі великій відкритій території, забезпечуючи належний захист людей від комарів. Крім того, рішення не шкодить довкіллю.

Як працює

Команда створила чорну металеву конструкцію заввишки 1,2 метра. Її встановлюють на відкритому повітрі – до прикладу, на подвір'ї або в саду. Пристрій поширює запах за допомогою спеціальної речовини та подає сигнал комахам. До слова, система також випромінює тепло та виділяє вуглекислий газ, імітуючи людське дихання. Комахи підлітають до SEMCS в пошуках крові, натомість потрапляють у пастку – приманка їх засмоктує.

За словами розробників, щоб "звільнити" подвір'я приватного будинку від комарів потрібно близько 3 тижнів. Надалі вони рекомендують залишати прилад увімкненим, аби вчасно знешкоджувати новоприбулих комах.

Раніше стартап переміг у конкурсі стартапів Sikorsky Challenge 2020. Найближчим часом Mosqitter планує зайти на американський та світовий ринок.