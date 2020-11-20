Самый умный город мира: кому досталась престижная награда
Шанхай признали "самым умным городом в мире" на Всемирной выставке-конгрессе Smart City Expo. Это первый китайский город, которому удалось получить такую награду.
Ежегодно World Smart City Awards вручают, чтобы способствовать разнообразию, инклюзивности, равенству и безопасности, об этом сообщает "Синьхуа".
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Гендиректор Smart City Expo подчеркнул, что награда является всесторонней демонстрацией эффективности и достижений строительства умного города Шанхай за последние годы.
По словам заместителя мэра Шанхая, город придает большое значение ведущей роли цифровизации, сетевых связей и интеллекта в развитии городов.
Китайский мегаполис и в дальнейшем будет способствовать цифровой трансформации и стремлением построить разумный город, который обеспечивает ощущение выгоды, счастья и безопасности для своих жителей.
В 2020 году из-за пандемии COVID-19 мероприятие состоялось в Барселоне, Шанхае и Нью-Йорке одновременно – как в режиме онлайн, так и вне сети.
Интересные факты о Шанхае
- Это мегаполис на востоке Китая, а также крупнейший город страны по численности населения. Там живет более 24 миллионов человек.
- Площадь этого китайского города – 6 340,5 квадратных километров. Для сравнения – площадь Киева приблизительно в 7,5 раз меньше.
- Городская сеть метро в мегаполисе является крупнейшей в мире, ее китайцам удалось построить всего лишь 15 лет.
- Ранее Шанхай попал в тройку лидеров в рейтинге крупнейших финансовых центров мира.
Где расположен Шанхай: смотрите на карте
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