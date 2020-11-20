Шанхай признали "самым умным городом в мире" на Всемирной выставке-конгрессе Smart City Expo. Это первый китайский город, которому удалось получить такую ​​награду.

Ежегодно World Smart City Awards вручают, чтобы способствовать разнообразию, инклюзивности, равенству и безопасности, об этом сообщает "Синьхуа".

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Гендиректор Smart City Expo подчеркнул, что награда является всесторонней демонстрацией эффективности и достижений строительства умного города Шанхай за последние годы.

По словам заместителя мэра Шанхая, город придает большое значение ведущей роли цифровизации, сетевых связей и интеллекта в развитии городов.

Китайский мегаполис и в дальнейшем будет способствовать цифровой трансформации и стремлением построить разумный город, который обеспечивает ощущение выгоды, счастья и безопасности для своих жителей.

Интересно! Начиная с 2011 года, это мероприятие проводят в Барселоне каждого ноября. В 2019 году награду получила шведская столица Стокгольм.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 мероприятие состоялось в Барселоне, Шанхае и Нью-Йорке одновременно – как в режиме онлайн, так и вне сети.

Интересные факты о Шанхае

Это мегаполис на востоке Китая, а также крупнейший город страны по численности населения. Там живет более 24 миллионов человек.

Площадь этого китайского города – 6 340,5 квадратных километров. Для сравнения – площадь Киева приблизительно в 7,5 раз меньше.

Городская сеть метро в мегаполисе является крупнейшей в мире, ее китайцам удалось построить всего лишь 15 лет.

Ранее Шанхай попал в тройку лидеров в рейтинге крупнейших финансовых центров мира.

Где расположен Шанхай: смотрите на карте​