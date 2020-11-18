Причиной внушительных изменений в структуре расходов является всемирный локдаун. Так, из-за карантинных ограничений продажи одежды и обуви резко упали, в результате – цены на эти товары снизились. Зато цены на компьютерную технику выросли на 18,7 процента в сравнении с 2019 годом. Такую тенденцию напрямую связывают с тем, что люди перешли на удаленную работу.

Отмечается, что во время пандемии увеличился спрос на алкоголь и табачные изделия, впоследствии чего цены значительно выросли. Стоит заметить, что увеличилась стоимость макарон и туалетной бумаги, так как ажиотаж вокруг данных товаров во время карантина спровоцировал их дефицит.

Аналитики подчеркнули, что из-за пандемии COVID-19 закрылся крупнейший производственный центр бытовой электроники в китайском городе Ухань, откуда берет свое начало коронавирус.