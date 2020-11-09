Беспилотники для противодействия терроризму: в Украине протестовали их технические возможности
Управление авиации и полиции на воде совместно со спецназовцами департамента "КОРД" приняли участие в тренировочных сборах по использованию беспилотных авиационных комплексов и систем их противодействия для борьбы с терроризмом.
Отмечают, что учебно-тренировочный сбор проходил при координации Службы безопасности Украины. Об этом сообщило Управление авиации и полиции на воде в Facebook.
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Во время отработки задач представитель Управления выполнял учебную роль. Командир разведки:
- обеспечил сбор и анализ разведданных с 5 беспилотных авиационных комплексов;
- организовал действия штурмовой группы.
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