Управление авиации и полиции на воде совместно со спецназовцами департамента "КОРД" приняли участие в тренировочных сборах по использованию беспилотных авиационных комплексов и систем их противодействия для борьбы с терроризмом.

Отмечают, что учебно-тренировочный сбор проходил при координации Службы безопасности Украины. Об этом сообщило Управление авиации и полиции на воде в Facebook. Читайте также: Беспилотник с украинским двигателем испытали в Турции: мощное видео Во время отработки задач представитель Управления выполнял учебную роль. Командир разведки: обеспечил сбор и анализ разведданных с 5 беспилотных авиационных комплексов;

организовал действия штурмовой группы. "КОРД" протестировали беспилотники / Фото Управление авиации и полиции на воде Комиссия ВСУ оценила действия полицейских во время выполнения задания на отлично. Кроме этого, была проведена демонстрация работы беспилотного авиационного комплекса Управления. Отмечается, что командование ВСУ высоко оценило технические возможности комплекса.