Ученые научили роботов преследовать людей: чем новая разработка может помочь – видео
Ученые из Университета Монаша и Университета Британской Колумбии научили робота преследовать людей. Также эта новая разработка может общаться с человеком и выполнять несколько команд.
Изобретение предназначено для оказания помощи тем, кто находится в доме престарелых, а также для медицинских учреждений. Об этом сообщили на сайте Inceptive Mind.
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Робот возник благодаря тому, что в нем есть технология распознавания лиц и технология анонимного отслеживания. Все это помогает следить за конкретным человеком, даже если в помещении есть много других людей.
Наш алгоритм может справиться с различными визуальными проблемами. Такими как: плохое или переменное освещение, временная потеря цели. В реальных ситуациях такие моменты возникают и представляют большие проблемы для роботов,
– пояснили разработчики.
Для эксперимента робот должен был идентифицировать и следить за людьми в 5 различных сценариях. Первые тесты показали очень перспективные результаты. Причем новая техника превзошла нынешние средства распознавания лиц и отслеживания пользователей.
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В будущем разработка будет следить за престарелыми и поможет медицинским работникам.
Смотрите видео от разработчиков:
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