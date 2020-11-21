Южнокорейский телеканал MBN представил зрителям первую в истории страны ведущую новостей, которая работает на основе искусственного интеллекта. Она выглядит очень реалистично.

Прототипом для создания образа ведущей-искусственного интеллекта стала настоящая ведущая – Ким Джу-ха, об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

Интересно Папа Римский призвал молиться, чтобы искусственный интеллект "всегда служил человечеству"

Во время эфира 6 ноября искусственный интеллект даже пообщался с настоящей Ким Джу-ха, чтобы зрители могли сравнить их вид и голоса. Вероятно, многих это смутило.

Меня создали благодаря изучению 10-часового видео с Ким Джу-ха – деталей голоса, способа разговора, мимики, движений губ и тела. Я могу сообщать новости так, как это делает она,

– объяснила ведущая-ИИ.

Цифровая журналистка не только имеет абсолютно одинаковый вид и голос как у популярной ведущей. Она также умеет имитировать жесты, присущие Джу-ха во время телеэфира.

Ким Джу-ха и ее ИИ-коллега поговорили в эфире: смотрите видео MBN​

Заметим, что реакция зрителей была весьма неоднозначной. Некоторые восхищались сходством ИИ с настоящей Ким Джу-ха, другие же говорили, что их смутило появление такой ведущей.

Конкуренция с ведущими-людьми

В MBN надеются, что ИИ-журналисты пригодятся, например, для освещения стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, если они случатся ночью, а в редакции не будет ведущих.

Ряд экспертов убеждены, что инновационные ведущие, которые работают на основе искусственного интеллекта, никогда не смогут полностью заменить людей. Мол, цифровой журналист может показаться чрезмерно "странным" для некоторых зрителей и вызвать чувство неловкости.