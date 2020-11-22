Науковці з Університету Монаша та Університету Британської Колумбії навчили роботів переслідувати людей. Також ця нова розробка може спілкуватися та виконувати декілька команд.

Винахід призначений для надання допомоги тим, хто перебуває в будинку для людей похилого віку, а також для медичних установ. Про це повідомили на сайті Inceptive Mind.

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Робот виник завдяки тому, що в ньому є технологія розпізнавання облич та технологія анонімного відстежування. Усе це допомагає слідкувати за конкретною людиною, навіть якщо в приміщенні їх є декілька.

Наш алгоритм може впоратися з різноманітними візуальними проблемами. Такими як: погане або змінне освітлення, тимчасова втрата цілі. В реальних ситуаціях такі моменти бувають і представляють великі проблеми для роботів,

– пояснили розробники.

Задля експерименту робот мав ідентифікувати й слідкувати за людьми в 5 різних сценаріях. Перші тести показали дуже перспективні результати. Причому нова техніка перевершила теперішні засоби розпізнавання облич та відстеження користувачів.

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В майбутньому розробка слідкуватиме за людьми похилого віку та допоможе медичним працівникам.

Дивіться відео від розробників: