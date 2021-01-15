На улицах Луцка появятся 9 разумных остановок для общественного транспорта. Первую из них уже начали обустраивать возле Центрального универмага города.

Как обустроят остановки

На каждой из них будет информационное табло. Там будет появляться информация о движении общественного транспорта, об этом сообщила пресс-служба Луцкого городского совета.

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Стены остановок будут стеклянными, они будут иметь прозрачную защитную бронепленку. Там также установят деревянные скамейки для ожидания транспорта.

Кроме этого, остановки обустроят солнечными батареями, специальными точками для подзарядки смартфона и внешним освещением.



Первую разумную остановку устанавливают в Луцке / Фото городского совета



Конструкцию уже обустраивают на остановке "Центральный универмаг" / Фото городского совета

Также установят ситилайты и камеры видеонаблюдения. Позаботятся и об экологии – поставят отдельные урны для раздельного сбора мусора.

Другие подробности в проекте

Заметим, что умные остановки в Луцке должны были появиться еще до конца 2020 года. Это предусматривали условия договора с грантодателями и подрядчиками. Однако из-за пандемии соглашение с инвесторами продолжили.

Для того чтобы реализовать проект, приобретут сервер для хранения информации с камер видеонаблюдения. Также запустят сайт, где будут публиковать всю необходимую информацию об общественном транспорте.

Справка. Сумма гранта, выделенного для проекта, составляет около 6,5 миллиона гривен. Еще более миллиона для софинансирования выделили из бюджета общины.