В провинции Хунань, расположенной в центральной части Китая, появился необычный автобус-амфибия. Особенность транспортного средства заключается в том, что оно может ездить не только по дорогам, но и по воде.

Яркий автобус-амфибию ввели в эксплуатацию в живописном районе города Чанша, который расположен на побережье реки Сяньцзян. Об этом сообщает Hunan.gov.

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Эксперты считают, что автобус-амфибия – это транспорт будущего, который может безопасно передвигаться при любых погодных условиях. Благодаря уникальной конструкции он может курсировать не только по дороге, но и по воде. Салон автобуса вмещает около 50 пассажиров.

Такое решение может помочь преодолеть пробки в ближайшем будущем. По официальным данным, около 20 китайских населенных пунктов входят в перечень городов мира с наиболее перегруженными дорогами. Кроме того, плавучие автобусы уже испытывают в Лондоне, Амстердаме, Гамбурге и Будапеште.

Заметим, пока желтый автобус используют в основном для экскурсионных путешествий, ведь он сразу пришелся по душе туристам. Уникальный автобус-амфибия появился в Китае: фото