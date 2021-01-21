В Китае появился уникальный автобус-амфибия: мощные фото
В провинции Хунань, расположенной в центральной части Китая, появился необычный автобус-амфибия. Особенность транспортного средства заключается в том, что оно может ездить не только по дорогам, но и по воде.
Яркий автобус-амфибию ввели в эксплуатацию в живописном районе города Чанша, который расположен на побережье реки Сяньцзян. Об этом сообщает Hunan.gov.
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Эксперты считают, что автобус-амфибия – это транспорт будущего, который может безопасно передвигаться при любых погодных условиях. Благодаря уникальной конструкции он может курсировать не только по дороге, но и по воде. Салон автобуса вмещает около 50 пассажиров.
Такое решение может помочь преодолеть пробки в ближайшем будущем. По официальным данным, около 20 китайских населенных пунктов входят в перечень городов мира с наиболее перегруженными дорогами. Кроме того, плавучие автобусы уже испытывают в Лондоне, Амстердаме, Гамбурге и Будапеште.
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