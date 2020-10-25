Eco-friendly: в Украине выпустили первую промышленную партию бумаги из опавших листьев
В Украине выпустили первые 1,5 тонны промышленной бумаги из опавших листьев. Полученный материал намерены превратить в пакеты, пробы бумажной посуды и картона.
Автор технологии RE-leaf Валентин Фречка рассказал, что идея появилась еще в школьные годы. В прошлом году разработку испытали на специализированном оборудовании, а уже через год – доработали технологию и реализовали идею в условиях полноценного промышленного производства, сообщает Укринформ.
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Фото: Укринформ
RE-leaf Paper – первая в мире линия переработки опавших листьев в бумажную продукцию
Мы столкнулись с рядом проблем, в частности с отсутствием производственных мощностей, которые позволили бы переделать опавшие листья на волокно в промышленных масштабах. Но мы это сделали, и нашей вершиной на сложном пути стало производство первого промышленного тоннажа бумаги на основе опавших листьев, который наконец обладает необходимыми механическими характеристиками и соответствует предъявляемым требованиям, – рассказал Валентин Фречка.
Фото: Укринформ
Как это удалось?
Технология предусматривает измельчение и очистку листьев, которые варят в гигантских чанах, а впоследствии – удаляют влагу из полученной массы. В результате листья растягиваются и превращаются в гладкую бумагу, или же приобретают нужную форму в соседнем цехе – там из материала делают экологические упаковки для продуктов.
Добавим, стартап Валентина Фречки занял второе место на University Startup World Cup 2019 в Дании. Проект RE-leaf PAPER вошел в тройку победителей в номинации "Environmental".