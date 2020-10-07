Toyota разрабатывает робота-дворецкого: что будет уметь – впечатляюще видео
Toyota представила прототип робота-дворецкого, который будет буквально свисать с потолка дома. Такая технология поможет, в частности, в уходе за пожилыми людьми. Этот вопрос особенно актуален, ведь население Земли быстро стареет.
На такую разработку ученых вдохновила поездка в японский дом. Там они увидели маленькую площадь пола, которая ограничивает способность робота помогать, сообщает The Verge.
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Сначала у ученых появилась идея строить "дома будущего" уже с работами, которые будут непосредственно интегрированы в архитектуру. Однако строительство таких домов с нуля создает немало проблем.
Поэтому для начала они решили прикрепить работа к потолку, где ему ничего не будет мешать передвигаться. Как минимум, робот может вытирать пыль или положить грязную тарелку в посудомоечную машину.
Как выглядит и что умеет робот-дворецкий: видео Toyota Research Institute
Разработчики из Исследовательского института Toyota (TRI) отметили, что в будущем таких роботов можно научить ухаживать за престарелыми или вообще интегрировать их в больницы.