Toyota представила прототип робота-дворецького, який буквально звисатиме зі стелі будинку. Така розробка допоможе, зокрема, у догляді за людьми похилого віку. Це питання особливо актуальне, адже населення Землі швидко старіє.

На таку розробку науковців надихнула поїздка до японського будинку. Там вони побачили маленьку площу підлоги, яка обмежує здатність робота допомагати, повідомляє The Verge.

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Спочатку у вчених з'явилася ідея взагалі будувати "будинки майбутнього" вже з роботами, які будуть безпосередньо інтегровані в архітектуру. Проте будівництво таких будинків з нуля створює чимало проблем.

Тож для початку вони вирішили прикріпити робота до стелі, де пересуватись йому нічого не заважатиме. Щонайменше, робот може витирати пилюку або ж покласти брудну тарілку у посудомийну машину.

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Розробники з Дослідницького інституті Toyota (TRI) наголосили, що у майбутньому таких роботів можна навчити доглядати за людьми похилого віку або ж взагалі інтегрувати їх у лікарні.

Довідка. TRI впроваджує новітні технології, що визначатимуть майбутнє. Вчені Дослідницького інституту застосовують штучний інтелект, аби допомогти Toyota виробляти в майбутньому автомобілі, які будуть безпечнішими, доступнішими та екологічнішими.