Компания Telexistence начала испытания роботов Model-T. Их задача состоит в том, чтобы регулярно пополнять товарами полки в японских магазинах.

Первые испытания Telexistence проведут совместно с FamilyMart – основной сетью японских магазинов, сообщает New Atlas.

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Как работает робот Model T

Таким роботом-мерчендайзером может управлять любой человек. Для этого достаточно просто надеть очки виртуальной реальности и перчатки. Японские власти заверили, что к 2050 году страна будет лидировать по количеству роботов, управление которыми осуществляют люди.

Справка. Model-T движется на колесной платформе, оснащен камерой и микрофоном. Выкладывать товар на полке или подвозить его на кассу робот может с помощью трех пальцев на каждой из двух рук. Этого достаточно, чтобы зафиксировать товар.

Telexistence и FamilyMart тестируют скорость и точность работа – пока он пополняет запасы пластиковых бутылок с напитками. Позже будут проверять, как он будет работать с другими предметами – рисовыми шариками, сэндвичами и бенто (ланчи в специальной коробке).

Как работает робот Model-T: смотрите видео Telexistence Inc

Преимущества и недостатки Model T

По скорости робот пока не может конкурировать с человеком. Ведь, чтобы положить один предмет на полку, Model T тратит 8 секунд, тогда как человеку нужно примерно 5. К тому же видеосвязь между роботом и оператором имеет задержку – 50 миллисекунд.

Однако такая технология позволит решить проблему с нехваткой рабочей силы в Японии. Ведь среди населения страны – больше всего пожилых людей. Кроме того, это позволит сотрудникам работать дома, что очень важно в эпоху социального дистанцирования из-за COVID-19.



Так выглядит робот-мерчендайзер Model T / Фото Telexistence Inc

Сколько будет стоить робот – пока не разглашают. Зато разработчики отметили, что цена будет конкурентной с человеческим трудом. К 2022 году FamilyMart планирует привлечь Model T к работе в 20 магазинах. А потом – к каждому магазину в стране.