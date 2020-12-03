Накануне на дорогах Киева заметили уникальный кемпер, созданный на базе пикапа Mitsubishi L200. Он оборудован жилым модулем украинского производства.

Установить его в конструкцию автомобиля или наоборот демонтировать при необходимости – крайне легко, об этом сообщает "Автоцентр".

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Характеристики и особенности

Толщина монокока (конструкция, в которой внешняя оболочка является основным и обычно единственным несущим элементом) достигает 3 – 7 миллиметра, а в днище расположена фанерная плита толщиной 10 – 15 миллиметров.



Как выглядит кемпер украинского производства / Фото "Автоцентр"

Кузов полностью изготовлен из стеклопластика. Модуль имеет аэродинамическую форму. Его размеры продуманы так, чтобы не влиять на то, как автомобиль передвигается, например, по бездорожью.

Чем оборудован кемпер

Корпус имеет 2 окна, входные двери, а также специальную лесенку, по которой можно забраться на крышу. В таком авто сможет переночевать 2 человека. Одно спальное место расположено над кабиной водителя, в еще одно превращаются сиденья снизу.

Модуль можно укомплектовать отдельным кухонным блоком – там будет газовая плита и умывальник. Для этого устанавливают газовый баллон с редуктором – все за отдельную плату.



Уникальный украинский кемпер внутри / Фото Westcamper



Кемпер рассчитан на комфортный ночлег для 2 человек / Фото Westcamper

Кроме этого, в кемпере можно обустроить душевую кабину, биотуалет, установить холодильник, обогреватель, спутниковую антенну и даже солнечные батареи на крыше. Также там есть розетки на 12 и 220 Вольт.

Обратите внимание! Обойдется такой "домик на колесах" минимум в 8 500 евро. Альтернативный вариант – заказать "голый" корпус по 5 000 евро и обустроить его самому.