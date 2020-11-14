Американская компания Thousand Fell создает первые в мире кроссовки, полностью пригодны для вторичной переработки. Изготавливают обувь в Бразилии.

Компания Thousand Fell вышла на рынок в 2018 году, она базируется в американском Нью-Йорке, сообщает Green Queen.

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Разработчики хотели повлиять на расточительность в обувной отрасли. Ведь 97% приобретенных пар попадают на свалки. Поэтому бренд создал линейку кроссовок, изготовленных из материалов, которые можно на 100% переделать.

Новая обувь Thousand Fell изготовлено только из переработанных отходов, растительных материалов, а также тех материалов, которые биологически разлагаются. Это, например, алоэ вера, кокосовое шелухи, волокна пальмовых листьев и другие.

Мы объединяем продуманный дизайн с современными и экологичными материалами. Делаем обувь крепкой и удобной. Наша продукция создана для того, чтобы прослужить долго,

– отметили в Thousand Fell.

Кроме этого, в компании заверили, что такие экологические кроссовки есть чрезвычайно прочными – мол, могут выдержать более 2,4 миллиона шагов.

Thousand Fell предлагает 20-долларовые подарочные карты клиентам, которые сдают свои старые кроссовки. Их потом отремонтируют и передадут тем, кто в этом нуждается, или переделают на новую обувь. Как выглядят кроссовки Thousand Fell: смотрите фото​

Из чего изготавливают кроссовки Thousand Fell: смотрите видео​

О планах на будущее

Компания в ближайшем будущем намерена придумать, как сделать так, чтобы клиенты могли отслеживать свои кроссовки и видеть, где они оказываются после использования.

"Наша миссия – показать вам, куда идут материалы из ваших кроссовок. Мы запустим платформу, чтобы вы видели это путешествие", – заверили в Thousand Fell.