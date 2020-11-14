Первые в мире: создали сверхпрочные кроссовки, пригодные к переработке – впечатляющие фото
Американская компания Thousand Fell создает первые в мире кроссовки, полностью пригодны для вторичной переработки. Изготавливают обувь в Бразилии.
Компания Thousand Fell вышла на рынок в 2018 году, она базируется в американском Нью-Йорке, сообщает Green Queen.
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Разработчики хотели повлиять на расточительность в обувной отрасли. Ведь 97% приобретенных пар попадают на свалки. Поэтому бренд создал линейку кроссовок, изготовленных из материалов, которые можно на 100% переделать.
Новая обувь Thousand Fell изготовлено только из переработанных отходов, растительных материалов, а также тех материалов, которые биологически разлагаются. Это, например, алоэ вера, кокосовое шелухи, волокна пальмовых листьев и другие.
Кроме этого, в компании заверили, что такие экологические кроссовки есть чрезвычайно прочными – мол, могут выдержать более 2,4 миллиона шагов.
Из чего изготавливают кроссовки Thousand Fell: смотрите видео
О планах на будущее
Компания в ближайшем будущем намерена придумать, как сделать так, чтобы клиенты могли отслеживать свои кроссовки и видеть, где они оказываются после использования.
"Наша миссия – показать вам, куда идут материалы из ваших кроссовок. Мы запустим платформу, чтобы вы видели это путешествие", – заверили в Thousand Fell.
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