Известная немецкая компания Adidas представила новую разработку – кроссовки Futurecraft Strung. Они уникальны тем, что полностью сделаны роботом.

Бренд спортивной одежды сотрудничал с дизайнерской студией Kram / Weisshaar, пишет Dezeen.

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Подошва обуви – напечатана на 3D-принтере. Верх соткан из разнонаправленных нитей роботом, запрограммированным на точные требования владельца, включая такие факторы как их индивидуальный шаг и форма стопы.

Нити верха кроссовок направлены в разные стороны, благодаря этому удается создать точную посадку и сделать обувь сверхлегким. По словам дизайнера инноваций Adidas Фионна Коркоран-Тадда, текстиль Strung – это совершенно новый вид текстиля.

"Благодаря специальному программному обеспечению и робототехнике мы можем размещать нити различных типов материалов в любом направлении, что является первым в различных областях", – добавил он.

Кроссовки Futurecraft Strung, которые создал робот: видео Adidas

Чтобы продемонстрировать концепцию, Adidas создал обувь Futurecraft Strung, соединив недавно разработанный верх с имеющейся технологии средней подошвы с 3D-печатью.

Мы программируем каждую нить, которая идет в верхнюю часть, чтобы достичь цели. Это постоянный цикл проектирования, моделирования, изготовления и тестирования,

– объяснила Андреа Нието, дизайнер инноваций Adidas.

Сейчас обувь с технологией Strung разрабатывается только для элитных спортсменов, но Adidas работает над увеличением масштабов производства. Компания стремится выйти на широкий рынок коммерческой обуви уже в конце 2021 года.

Создание кроссовок Futurecraft Strung от Adidas: фото Kram / Weisshaar