Відома німецька компанія Adidas презентувала нову розробку – кросівки Futurecraft Strung. Вони унікальні тим, що повністю зроблені роботом.

Бренд спортивного одягу співпрацював із дизайнерською студією Kram / Weisshaar, пише Dezeen.

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Підошва взуття – надрукована на 3D-принтері. Верх витканий з різноспрямованих ниток роботом, запрограмованим на точні вимоги власника, включаючи такі фактори як їх індивідуальний крок та форма стопи.

Нитки верху кросівок спрямовані у різні сторони, завдяки цьому вдається створити точну посадку та зробити взуття надлегким. За словами дизайнера інновацій Adidas Фіонна Коркоран-Тадда, текстиль Strung – це абсолютно новий вид текстилю.

"Завдяки спеціальному програмному забезпеченню та робототехніці ми можемо розміщувати нитки різних типів матеріалів у будь-якому напрямку, що є першим у різних галузях", – додав він.

Кросівки Futurecraft Strung, які​ створив робот: відео Adidas

Щоб продемонструвати концепцію, Adidas створив взуття Futurecraft Strung, поєднавши нещодавно розроблений верх з наявною технологією середньої підошви з 3D-друком.

Ми програмуємо кожну нитку, яка йде у верхню частину, щоб досягти мети. Це постійний цикл проєктування, моделювання, виготовлення та тестування,

– пояснила Андреа Нієто, дизайнерка інновацій Adidas.

Наразі взуття з технологією Strung розробляється лише для елітних спортсменів, але Adidas працює над збільшенням масштабів виробництва. Компанія прагне вийти на широкий ринок комерційного взуття вже наприкінці кінці 2021 року.

Створення кросівок Futurecraft Strung від Adidas: фото Kram/Weisshaar