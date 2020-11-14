Американська компанія Thousand Fell створює перші у світі кросівки, повністю придатні для вторинної переробки. Виготовляють взуття у Бразилії.

Компанія Thousand Fell вийшла на ринок у 2018 році, вона базується в американському Нью-Йорку, повідомляє Green Queen.

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Розробники хотіли вплинути на марнотратство у взуттєвій галузі. Адже 97% придбаних пар потрапляють на звалища. Тож бренд створив лінійку кросівок, виготовлених з матеріалів, які можна на 100% переробити.

Нове взуття Thousand Fell виготовлене лише з перероблених відходів, рослинних матеріалів, а також тих матеріалів, які біологічно розкладаються. Це, наприклад , алое вера, кокосове лушпиння, волокна пальмового листя та інші.

Ми поєднуємо продуманий дизайн з сучасними та екологічними матеріалами. Робимо взуття міцним та зручним. Наша продукція створена для того, аби прослужити довго,

– наголосили у Thousand Fell.

Крім цього, у компанії запевнили, що такі екологічні кросівки є надзвичайно міцними – мовляв, можуть витримати понад 2,4 мільйона кроків.

Thousand Fell пропонує 20-доларові подарункові картки клієнтам, які здають свої старі кросівки. Їх потім відремонтують та передадуть тим, хто цього потребує, або перероблять на нове взуття. Як виглядають кросівки Thousand Fell: дивіться фото

З чого виготовляють кросівки Thousand Fell: дивіться відео

Про плани на майбутнє

Компанія у найближчому майбутньому має намір придумати, як зробити так, аби клієнти могли відстежувати свої кросівки та бачити, де вони опиняються після використання.

"Наша місія – показати вам, куди йдуть матеріали з ваших кросівок. Ми запустимо платформу, аби ви бачили цю подорож", – запевнили у Thousand Fellю