Сегодня лучшее время для безумных идей и нестандартных решений. Львовская мастерская апсайклинга стеклянной тары Rere:Sklo нашла применение ненужным бутылкам и начала изготавливать из них украшения, зеркала и другие элементы декора. Основательница проекта – художница-стекольщица Роксолана Худоба, которая основала собственный бренд Haluzka и открыла магазин изделий "Щось цікаве".

Сейчас мастера работают над самобытными шедеврами на территории бывшей керамико-скульптурной фабрики, пишет #ШоТам.

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Автор проекта рассказывает, что в 2019 году проблема мусора и его переработки очень остро стояла во Львове. Поэтому мастерица и неравнодушные единомышленники начали внедрять изменения. Более того, они не стесняются собирать тару возле мусорников.

Друзья и знакомые уже знали, что после вечеринок бутылки не стоит выбрасывать. Особенно редкие: голубые, синенькие яркой формы. И это все постепенно переродилось в мастерскую. Появилось больше печей и больше возможностей. Начали придумывать с порезкой бутылок и делать банки, вазы, стаканы,

– рассказывает Роксолана Худоба.

Кроме того, мастерской удалось наладить сотрудничество с кафе и барами во Львове. Раз в месяц заведения отдают талантливым мастерам использованые бутылки.

"Также нам отправляют свои бутылки заведения питания и мы из них делаем брендированные изделия. К примеру, у них была бутылка из-под вина, а мы ее переделали в стакан для воды с логотипом заведения", – добавляет художница-стекольщица.

Изделия из стекла

Стеклянные декоративные изделия Rere:Sklo / Фото Rere:Sklo

Заметим, мастерская уже начала сотрудничество с сетью супермаркетов "Сильпо" в рамках совместного проекта "Лавки традиций" и Made in Ukraine. К тому же широкий выбор продукции Rere:Sklo представлен в киевском магазине "Все свои".