В Украине заработает школа онлайн-безопасности детей. Это – образовательный проект для активных учителей и родителей, его реализуют при содействии Министерства цифровой трансформации.

"Школу онлайн-безопасности детей" запускает общественная организация МИНЗМИН, а финансирует ее – Международный союз электросвязи, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Проект организуют для активных учителей и родителей, которые стремятся защитить детей от угроз в интернете. Участникам объяснят, какие угрозы ожидают детей онлайн, и как их избегать. А также, как обеспечить максимальную пользу сети.

Программа "Школы онлайн-безопасности детей" построена на рекомендациях по защите детей в цифровой среде, которые в 2020 году выдал Международный союз электросвязи.

Справка. Международный союз электросвязи – это специализированное агентство ООН, которое определяет стандарты в области телекоммуникаций и радио.

Подробности о школе

Занятия в "Школе онлайн-безопасности детей" пройдут в Zoom. Они продлятся в течение 4 дней, с 14 по 17 декабря 2020. Ежедневно – с 17:00 до 18:30. Участие в проекте является бесплатным.

Регистрация открыта до 12 декабря – до 12:00. В анкете просят предоставить информацию о себе и объяснить мотивацию для участия в школе. Можно указать темы, которые вы хотели бы рассмотреть на тренингах.

Количество участников ограничено – 50 человек. Отбор будут осуществлять, учитывая описанную мотивацию. Те, кто будут присутствовать на более 3 тренингах, смогут получить соответствующий сертификат.