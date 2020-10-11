Инженеры университета в американском Сан-Диего разработали робота, похожего на кальмара, который может передвигаться под водой. Для его создания использовали практически только мягкие материалы, в частности – акриловый полимер.

Цель устройства – помочь в исследовании подводного мира без ущерба для окружающей среды, сообщает Engadget. Engadget.

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Как работает робот-кальмар

Команда детально изучила, как передвигаются настоящие кальмары, чтобы научить робота плавать. Поэтому он впитывает немного воды в свое "тело" и сжимает его. Дальше – выталкивает воду, это дает ему возможность двигаться вперед.

По словам разработчиков, такой робот может путешествовать под водой со скоростью в пол мили (примерно 800 метров) в час. Это – более чем может любой другой мягкий робот.

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"Кальмар" имеет водонепроницаемый отсек, в котором может быть камера или другой датчик, важный для записи данных.

Тестирование разработки

"По сути, мы воссоздали все ключевые особенности, которые кальмары используют для скоростного плавания", – пояснил Майкл Т. Толли, профессор кафедры механического и аэрокосмического машиностроения университета.

Это первый мягкий робот, который может генерировать реактивные импульсы для быстрого передвижения как кальмар. Он может достичь этих импульсов, изменяя форму своего тела, улучшает эффективность плавания,

– добавил ученый.

Нового робота успешно испытали. Сначала в лаборатории университета, затем – в большом аквариуме в Институте океанографии среди кораллов и рыб.