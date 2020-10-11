Інженери університету в американському Сан-Дієго розробили робота, схожого на кальмара, який може пересуватися під водою. Для його створення використовували практично лише м'які матеріали, зокрема – акриловий полімер.

Мета пристрою – допомогти у дослідженні підводного світу без шкоди для навколишнього середовища, повідомляє Engadget.

Цікаво Toyota розробляє робота-помічника для дому: вражаюче відео

Як працює робот-кальмар

Команда детально вивчила, як пересуваються справжні кальмари, аби навчити робота плавати. Тож він вбирає трохи води у своє "тіло" та стискає його. Далі – виштовхує воду, це дає йому можливість рухатися вперед.

За словами розробників, такий робот може подорожувати під водою зі швидкістю у пів милі (приблизно 800 метрів) на годину. Це – більше ніж може будь-який інший м'який робот.

Американські інженери створили робота-кальмара: відео JacobsSchoolNews

"Кальмар" має водонепроникний відсік, в якому може бути камера або інший датчик, важливий для запису даних.

Тестування розробки

"По суті, ми відтворили всі ключові особливості, які кальмари використовують для швидкісного плавання", пояснив Майкл Т. Толлі, професор кафедри механічного та аерокосмічного машинобудування університету.

Це перший м'який робот, який може генерувати реактивні імпульси для швидкого пересування, як кальмар. Він може досягти цих імпульсів, змінюючи форму свого тіла, що покращує ефективність плавання,

– додав науковець.

Нового робота успішно випробували – спочатку у лабораторії університету, згодом – у великому акваріумі в Інституті океанографії серед коралів та риб.