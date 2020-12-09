Украинские жалюзи SolarGaps, которые генерируют электроэнергию из солнечного света, пользуются спросом во всем мире. Изобрел их предприниматель Евгений Эрик.

Изобретатель верит, что вскоре их клиенты образуют целую сеть и смогут обмениваться накопленной энергией, пишет Ukraиner.

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Он искал способы эффективного использования энергии в собственном доме, а взамен нашел отличное решение для миллионов домов.

Как работают умные жалюзи

В автоматическом режиме жалюзи двигаются за солнцем, чтобы собрать как можно больше солнечной энергии. Ее можно использовать для питания приборов, требующих электроэнергии, или освещение дома.

Это возможно с помощью инвертора – устройства, которое подключают к сети для преобразования солнечной энергии в электрическую. Благодаря этому затраты на электроэнергию можно уменьшить на 30 –40%.

SolarGaps – это "подсолнухи", которые следят за солнцем, так же поворачиваются. Это меня вдохновило, когда я в очередной раз ехал по трассе Киев – Одесса,

– пояснил Евгений Эрик.

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Если солнечные жалюзи генерируют больше энергии, чем нужно, ее можно продавать по "зеленому тарифу". Это ускорит срок окупаемости жалюзи – с 10 до 6 лет.

Также энергию можно хранить на отдельной батареи. При необходимости она будет заряжать смартфон или ноутбук.

Справка. 1 квадратный метр солнечных жалюзи может генерировать до 100 Вт в час. Этой мощности хватит для того, чтобы зарядить 3 ноутбука или обеспечить работу 20 лампочек в доме.

SolarGaps – это инновационное изобретение, не имеющее аналогов в мире. Команда разработчиков позаботилась о защите своего продукта и запатентовала жалюзи с солнечными элементами в Украине.

А потом – вошла с ним в сети международного патентования и в национальную базу Германии. Основатель SolarGaps болеет за украинскую солнечную энергетику и считает, что ей есть куда расти.

"Нам не нужно жить в Польше, нам не нужно жить в Чехии или Словакии. Это все можно делать отсюда, и мы протоптали эту дорожку", – подчеркнул Евгений Эрик.

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