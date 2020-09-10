Главный фактор, который сегодня определяет дороговизну электромобилей – стоимость аккумулятора. Продажи электромобилей в последнее время демонстрировали экспоненциальный рост (можно назвать геометрической прогрессией или кратным увеличением) – именно это стало причиной значительного падения их стоимости.

Однако, массовое внедрение данного вида транспорта, как и раньше, тормозит именно высокая стоимость, по сравнению с автомобилями, которые комплектуются двигателями внутреннего сгорания (ДВС): бензиновыми и дизельными. Так, общая стоимость владения электромобилем кажется более приятной, но первоначальные вложения действительно отталкивают, рассказывает thenextweb.

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Есть вероятность, что электромобили и автомобили с двигателями внутреннего сгорания достигнут ценового паритета уже в ближайшее десятилетие. Однако, это в основном зависит от одного единственного решающего фактора – стоимости аккумуляторной батареи.

Цена данного компонента в среднем составляет около четверти общей стоимости транспортного средства. Именно поэтому он ощутимо влияет как на себестоимость, так и на конечную цену с "выгодой" производителя.

Дорогие батареи – высокая стоимость электромобилей

Важно понимать, что цены на аккумуляторные батареи для электромобилей стремительно падают. Типичный блок для среднего транспортного средства такого типа сохраняет от 10 до 100 кВт · ч электроэнергии.

Mitsubishi i-MIEV с батареей на 16 кВт·ч — до 100 км без подзарядки / wikipedia

Например, Mitsubishi i-MIEV комплектуется аккумуляторной батареей на 16 кВт · ч и характеризуется запасом хода до 100 километров, а вот Tesla Model S может похвастаться блоком на 100 кВт · ч и закономерным пробегом до 650 километров на одном полном заряде.

Премиальная Tesla Model S — до 650 километров без подзарядки / itc.ua

В 2010 году стоимость аккумуляторной батареи для электромобиля составляла более 1000 долларов за киловатт-час – в 2019 году эта цифра упала в несколько раз: до 150 долларов за такой же объем. Задача автомобильной промышленности заключается в том, чтобы определить, каким еще образом, кроме этого, можно дополнительно снизить стоимость электромобиля.

Сегодня основная задача производителей – снизить стоимость на аккумуляторные батареи сначала до 100 долларов за киловатт-час, а затем и до менее чем 80 долларов за данную единицу емкости. В этом случае стоимость электромобиля уже должна опуститься до меньшего уровня, чем цена любого сравнимого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания – по крайней мере, в теории.

Чтобы спрогнозировать то, когда состоится такое сравнение стоимости электромобилей и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, нужно провести экономический анализ модели, включающей целый набор переменных стоимости:

конструкция

материалы

трудовые ресурсы

производственные ресурсы

мощность

спрос

В данной модели также должно быть учтено, на чем именно исследователи и производители сосредотачивают свои усилия, чтобы снизить стоимость аккумуляторных батарей. Группа из Университета Карнеги-Меллона разработала соответствующую модель затрат на аккумуляторы, которая как раз учитывает все аспекты производства блоков для электромобилей.

Выяснилось, что материалы – самая затратная часть в общей стоимости аккумулятора, которая достигает более 50 процентов. То есть наиболее важным нововведением в структуре цены являются именно инновации, связанные с материалами в общем и катодом в частности. Собственно, это сразу активирует интерес к рынку сырьевых товаров.

Конечно, стоимость каждой аккумуляторной батареи ощутимо снижается с увеличением среднегодового суммарного числа производителей и производимых компонентов. Число заводов, специализирующихся на аккумуляторных батареях для электромобилей стремительно растет, а эффект масштаба ощущается все больше. Это приведет к дальнейшему совершенствованию производства, новым конструктивным особенностям аккумуляторов и, в конце концов, общего уменьшения расходов.

Пересечение цены электромобиля и ГИС

Чтобы спрогнозировать сроки пересечения стоимости электромобилей и автомобилей на бензине или дизеле, нужно проанализировать расходы на аккумуляторы. По предварительным оценкам, сокращение затрат на сырье увеличивает производительность, совершенствует все производственные процессоры – все это вместе должно привести к снижению стоимости аккумуляторной батареи до 80 долларов на каждый кВт · ч примерно до 2025 года.

Аккумуляторная батарея составляет четверть стоимости электромобиля. Блок на 100 кВт · ч с ценой около 75 долларов за каждый кВт · ч приблизит транспортное средство к конечной стоимости в 30 000 долларов. Если это произойдет, уже на данном этапе цены на аналогичные модели на базе двигателя внутреннего сгорания будут выше электромобилей.