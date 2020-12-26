Для выживания человечества: Илон Маск допустил объединение Tesla, SpaceX и других компаний
Американский изобретатель и миллиардер Маск считает, что создание холдинговой компании над Tesla, SpaceX, Neuralink и The Boring Company будет хорошей идеей.
По крайней мере, так он ответил в твиттере одному из инвесторов Tesla – Дэйву Ли. Тот предположил, что объединение всех этих компаний может улучшить их эффективность.
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Ли написал, что такую холдинговую компанию можно было бы назвать "X". Мол, Маск и так уже достаточно давно владеет правом собственности на домен "X.com".
"Предлагаю создать холдинговую компанию под названием X. Миссия X – обеспечить выживание человечества и его прогресс. Эта компания станет материнской для Tesla, SpaceX, Neuralink и Boring Company. Илон, что думаешь?", – спросил инвестор.
Ли объяснил, что целью холдинговой компании было бы не увеличение рыночной капитализации компаний Маска, а предоставление ему возможности "продолжать делать большие ставки на человечество и иметь время ими управлять".
"Хорошая идея", – лаконично ответил миллиардер. Впрочем, неизвестно, действительно ли он серьезно воспринял это предложение.
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