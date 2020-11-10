Стрессы и переутомление на рабочем месте растут во всем мире и часто считаются причиной выгорания. Прежде всего, рабочий стресс и выгорание усиливают друг друга. Однако, влияние рабочего стресса на выгорание намного меньше, чем влияние выгорания на рабочий стресс.

Это означает, что чем серьезнее становится выгорание человека, тем больший стресс он будет чувствовать на работе, например, в условиях недостатка времени. Поэтому сотрудникам, которые страдают от выгорания, следует своевременно предоставлять надлежащую поддержку, чтобы разорвать замкнутый круг между стрессом на работе и выгоранием, рассказывает Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

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Симптомы выгорания – истощение, цинизм и снижение работоспособности

Важнейшим симптомом выгорания является ощущение полного истощения, когда его невозможно устранить за один вечер, выходные или даже отпуск, – отметил профессор Кристиан Дорман.

Чтобы защитить себя от дальнейшего истощения, некоторые сотрудники пытаются построить психологическую дистанцию: они отчуждают себя от своей работы, а также людей, связанных с ней, и становятся более циничными.

Исследование

Профессора Гумбольдтово университета в Берлине оценили 48 исследований выгорания и стресса на работе, в которых принимали участие 26 319 участников. Средний возраст в первичном опросе составлял около 42 лет, 44 процента респондентов – мужчины. Исследование охватывало европейские страны, а также Израиль, США, Канаду, Мексику, Южную Африку, Австралию, Китай и Тайвань.

Исследование показывает, что к выгоранию может привести рабочая ситуация, но это не всегда так. Как только выгорание начинается, оно развивается, постепенно нарастая. В конце концов это приводит к тому, что работа становится напряженной: объем задач слишком большой, времени слишком мало, а стресс слишком велик.

Специалисты убеждены, что влияние выгорания на воспринимаемый рабочий стресс можно несколько смягчить, если работники будут лучше контролировать собственную работу и получат надлежащую поддержку от коллег или руководства.