Как помочь сотрудникам, которые выходят на работу, чувствовать себя защищенными: 3 способа
В этом году бизнес-лидеры подчеркивают, что они сильно волнуются за своих сотрудников. Здравоохранение в эпоху COVID-19 стало одним из важнейших ориентиров среди предприятий в последнем главном финансовом индексе благосостояния. Большинство владельцев бизнеса не хотят открываться снова, пока не убедятся, что их сотрудники будут чувствовать себя в безопасности.
Настойчивое преодоление кризиса с персоналом, который испытывает беспокойство по поводу возвращения на работу, может привести к тому, что проблемы, связанные с поддержанием процедур безопасности или с денежными потоками, станут еще более сложными, пишет Fastcompany.
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Пандемия COVID-19 продолжается, поэтому рассмотрите способы, с помощью которых вы научитесь концентрироваться на том, что можете контролировать, а также достигните взаимопонимания и гармонии со своими сотрудниками.
1. Ясность и осторожность
Оставайтесь проактивными, чтобы держать сотрудников в курсе логистики безопасности при возвращении на работу. Создайте план из практических соображений о том, как вернуться к обычному режиму работы и подробно объясняйте сотрудникам каждый следующий шаг.
2. Понимание и поддержка
В условиях пандемии сотрудники могут проявлять желание вернуться на работу. Они могут испытывать тревогу или другие трудности, вызванные бурным годом. Даже если в вашем бизнесе отсутствует официальная программа помощи сотрудникам, вы можете помочь связать их со специалистами через государственные ресурсы.
3. Честность и прозрачность
Стройте партнерские отношения со своими работниками. Независимо от того, возвращаетесь вы на рабочее место или нет – вам не удастся предоставить своим сотрудникам все, чего они пожелают. Однако, вы можете сделать все возможное, чтобы им было комфортно.
Новый сотрудник, работающий на расстоянии, может найти смысл в том, чтобы избавиться от необходимости ездить на работу и некоторых повседневных расходов, связанных с этим. Ваш бизнес может поддержать это, например, предоставив необходимую технологию дома.
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