В этом году бизнес-лидеры подчеркивают, что они сильно волнуются за своих сотрудников. Здравоохранение в эпоху COVID-19 стало одним из важнейших ориентиров среди предприятий в последнем главном финансовом индексе благосостояния. Большинство владельцев бизнеса не хотят открываться снова, пока не убедятся, что их сотрудники будут чувствовать себя в безопасности.

Настойчивое преодоление кризиса с персоналом, который испытывает беспокойство по поводу возвращения на работу, может привести к тому, что проблемы, связанные с поддержанием процедур безопасности или с денежными потоками, станут еще более сложными, пишет Fastcompany.

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Пандемия COVID-19 продолжается, поэтому рассмотрите способы, с помощью которых вы научитесь концентрироваться на том, что можете контролировать, а также достигните взаимопонимания и гармонии со своими сотрудниками.

1. Ясность и осторожность

Оставайтесь проактивными, чтобы держать сотрудников в курсе логистики безопасности при возвращении на работу. Создайте план из практических соображений о том, как вернуться к обычному режиму работы и подробно объясняйте сотрудникам каждый следующий шаг.

Эффективное общение с сотрудниками в условиях кризиса может принести дивиденды на менее тревожном и более производительном рабочем месте.

2. Понимание и поддержка

В условиях пандемии сотрудники могут проявлять желание вернуться на работу. Они могут испытывать тревогу или другие трудности, вызванные бурным годом. Даже если в вашем бизнесе отсутствует официальная программа помощи сотрудникам, вы можете помочь связать их со специалистами через государственные ресурсы.

Работники должны чувствовать, что их опасения услышаны и восприняты серьезно. Проявите благодарность членам команды, которые возвращаются, поддерживая их.

3. Честность и прозрачность

Стройте партнерские отношения со своими работниками. Независимо от того, возвращаетесь вы на рабочее место или нет – вам не удастся предоставить своим сотрудникам все, чего они пожелают. Однако, вы можете сделать все возможное, чтобы им было комфортно.

Новый сотрудник, работающий на расстоянии, может найти смысл в том, чтобы избавиться от необходимости ездить на работу и некоторых повседневных расходов, связанных с этим. Ваш бизнес может поддержать это, например, предоставив необходимую технологию дома.

Ваши усилия быть справедливым должны помочь сохранить уважение сотрудников к руководству и моральный дух команды в целом.