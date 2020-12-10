Microsoft запатентовала технологию создания виртуальных копий умерших людей: детали
Компания Microsoft запатентовала технологию создания голосовых чат-ботов с помощью информации о реальных людях и их биологических параметров. Патент получил название "Creating a Conversational Chatbot of a Specific Person" (Создание разговорного чат-бота конкретного человека).
Microsoft намерена усовершенствовать голосовых чат-ботов, которые общаются с пользователями. Так, разработчики используют фотографии людей, записи их голосов и манеру общения в социальных сетях, пишет Input.
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Отмечают, что алгоритм могут использовать для создания виртуальных копий реальных людей. Более того, технология может также применяться для создания голосовых чат-ботов, абсолютно точно передающих стиль общения людей, которых уже нет в живых.
Возможно, Microsoft надеется улучшить свои чат-боты по обслуживанию клиентов, а также развиваться в области искусственного интеллекта вроде Alexa, Siri или собственной Cortana (LOL).
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Что говорит закон?
Заметим, если новую технологию Microsoft будет использовать для создания виртуальных копий людей – государствам придется пересмотреть действующее законодательство по неприкосновенности частной жизни после смерти.
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