Компания Samad Aerospace представила проект реактивного самолета Q-Starling. Особенность воздушного судна заключается в том, что он сможет осуществлять вертикальный взлет и посадку.

Поступить в серийное производство этот двухместный гибридный самолет может уже в 2023 году. Об этом сообщает flightglobal.

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Оснащение самолета Q-Starling

По замыслу разработчиков, самолет будет оснащен двумя турбореактивными двигателями. Во время горизонтального полета они будут создавать движущую силу и раскручивать генераторы – чтобы те производили электрический ток.

Интересно! Реактивный самолет Q-Starling планируется создать по схеме среднеплана (предусматривает крепление крыла к фюзеляжу самолета, когда он проходит через среднюю часть его сечения) с T-образным хвостовым оперением.

Для осуществления вертикальных взлета и посадки будут использовать электровентилятор внутри фюзеляжа. Кроме этого, 4 электровентилятора установят на законцовках крыла и хвостового горизонтального оперения – чтобы стабилизировать процесс.

Планы разработчиков

Основатель и исполнительный директор Samad Aerospace Сейед Мошени пояснил: Q-Starling ориентирован на людей с высоким уровнем доходов. Компания намерена производить до 500 летательных аппаратов ежегодно. Ориентировочная цена составит 2 миллиона долларов.

Если кто-то с удовольствием покупает супер-яхту, он, безусловно, будет готов потратить 2 миллиона долларов на самолет, который также сможет использовать для поездок на работу,

– подчеркнул Мошени. Компания Samad Aerospace займется разработкой доступной версии Q-Starling. А также будет работать над созданием большого самолета, который будет вмещать до 7 человек на борту. Несмотря на то, что главный офис Samad Aerospace расположен в Великобритании, нет никаких гарантий того, что самолет соберут именно в этой стране. По мнению Мошени, Великобритания – хорошая для технологий, однако это не лучшее место для развития транспортных средств.

Он объясняет свои слова низким уровнем возможной государственной поддержки любой программы. "Но мы не решили еще на 100%, хотим остаться в Великобритании или поехать в другое место", – отметил исполнительный директор компании.



Реактивный самолет Q-Starling / Иллюстрация Samad Aerospace

Кроме этого, в Samad Aerospace надеются создать сеть "стратегических партнерских отношений" по всему миру, которая позволит производить самолеты для своего региона, а также обеспечить глобальные поставки Q-Starling.