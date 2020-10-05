С вертикальным взлетом и посадкой: реактивный самолет представили в Великобритании
Компания Samad Aerospace представила проект реактивного самолета Q-Starling. Особенность воздушного судна заключается в том, что он сможет осуществлять вертикальный взлет и посадку.
Поступить в серийное производство этот двухместный гибридный самолет может уже в 2023 году. Об этом сообщает flightglobal.
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Оснащение самолета Q-Starling
По замыслу разработчиков, самолет будет оснащен двумя турбореактивными двигателями. Во время горизонтального полета они будут создавать движущую силу и раскручивать генераторы – чтобы те производили электрический ток.
Для осуществления вертикальных взлета и посадки будут использовать электровентилятор внутри фюзеляжа. Кроме этого, 4 электровентилятора установят на законцовках крыла и хвостового горизонтального оперения – чтобы стабилизировать процесс.
Планы разработчиков
Основатель и исполнительный директор Samad Aerospace Сейед Мошени пояснил: Q-Starling ориентирован на людей с высоким уровнем доходов. Компания намерена производить до 500 летательных аппаратов ежегодно. Ориентировочная цена составит 2 миллиона долларов.
Он объясняет свои слова низким уровнем возможной государственной поддержки любой программы. "Но мы не решили еще на 100%, хотим остаться в Великобритании или поехать в другое место", – отметил исполнительный директор компании.
Реактивный самолет Q-Starling / Иллюстрация Samad Aerospace
Кроме этого, в Samad Aerospace надеются создать сеть "стратегических партнерских отношений" по всему миру, которая позволит производить самолеты для своего региона, а также обеспечить глобальные поставки Q-Starling.