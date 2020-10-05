Компанія Samad Aerospace представила проєкт реактивного літака Q-Starling. Особливість повітряного судна полягає в тому, що він зможе здійснювати вертикальний зліт та посадку.

Надійти у серійне виробництво цей двомісний гібридний літак може вже у 2023 року році. Про це повідомляє flightglobal.

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Оснащення літака Q-Starling

За задумкою розробників, літак буде оснащений двома турбореактивними двигунами. Під час горизонтального польоту вони створюватимуть рушійну силу та розкручуватимуть генератори – аби ті виробляли електричний струм.

Цікаво! Реактивний літак Q-Starling планується створити за схемою середньоплана (передбачає кріплення крила до фюзеляжу літака, коли воно проходить через середню частину його перетину) з T-подібним хвостовим оперенням.

Для здіснення вертикальних зльоту та посадки використовуватимуть електровентилятор всередині фюзеляжу. Крім цього, 4 електровентилятора встановлять на закінцівках крила та хвостового горизонтального оперення – аби стабілізувати процес.

Плани розробників

Засновник і виконавчий директор Samad Aerospace Сейєд Мошені пояснив: Q-Starling орієнтований на людей з високим рівнем доходів. Компанія має намір виробляти до 500 літальних апаратів щороку. Орієнтована ціна складатиме 2 мільйони доларів.

Якщо хтось із задоволенням купує супер-яхту, він, безумовно, буде готовий витратити 2 мільйони доларів на літак, який також зможе використовувати для поїздок на роботу,

– підкреслив Мошені. Компанія Samad Aerospace також візьметься за розробку доступної версії Q-Starling. А також працюватиме над створенням більшого літака, який вміщатиме до 7 осіб на борту. Попри те, що головний офіс Samad Aerospace розташований у Великій Британії, немає жодних гарантій того, що літак зберуть саме у цій країні. На думку Мошені, Велика Британія – хороша для технологій, проте це не найкраще місце для розвитку транспортних засобів.

Він пояснює свої слова низьким рівнем можливої ​​державної підтримки будь-якої програми. "Але ми не вирішили ще на 100%, хочемо залишитися у Великій Британії чи поїхати в інше місце", – зауважив виконавчий директор компанії.



Реактивний літак Q-Starling / Ілюстрація Samad Aerospace

Крім цього, у Samad Aerospace сподіваються створити мережу "стратегічних партнерських відносин" по всьому світу, яка дозволить виготовляти літаки для свого регіону, а також забезпечити глобальні поставки Q-Starling.