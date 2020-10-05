З вертикальним зльотом та посадкою: реактивний літак представили у Великій Британії
Компанія Samad Aerospace представила проєкт реактивного літака Q-Starling. Особливість повітряного судна полягає в тому, що він зможе здійснювати вертикальний зліт та посадку.
Надійти у серійне виробництво цей двомісний гібридний літак може вже у 2023 року році. Про це повідомляє flightglobal.
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Оснащення літака Q-Starling
За задумкою розробників, літак буде оснащений двома турбореактивними двигунами. Під час горизонтального польоту вони створюватимуть рушійну силу та розкручуватимуть генератори – аби ті виробляли електричний струм.
Для здіснення вертикальних зльоту та посадки використовуватимуть електровентилятор всередині фюзеляжу. Крім цього, 4 електровентилятора встановлять на закінцівках крила та хвостового горизонтального оперення – аби стабілізувати процес.
Плани розробників
Засновник і виконавчий директор Samad Aerospace Сейєд Мошені пояснив: Q-Starling орієнтований на людей з високим рівнем доходів. Компанія має намір виробляти до 500 літальних апаратів щороку. Орієнтована ціна складатиме 2 мільйони доларів.
Він пояснює свої слова низьким рівнем можливої державної підтримки будь-якої програми. "Але ми не вирішили ще на 100%, хочемо залишитися у Великій Британії чи поїхати в інше місце", – зауважив виконавчий директор компанії.
Реактивний літак Q-Starling / Ілюстрація Samad Aerospace
Крім цього, у Samad Aerospace сподіваються створити мережу "стратегічних партнерських відносин" по всьому світу, яка дозволить виготовляти літаки для свого регіону, а також забезпечити глобальні поставки Q-Starling.