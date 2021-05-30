Станцию ​​обустроят на территории дилерского центра "Порше Центр Киев Аэропорт", недалеко от Борисполя. Это произойдет уже в начале июня.

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Заметим, что пользование такой станцией для владельцев Porsche будет бесплатным. Авто будет заряжаться от 5 до 80% всего за 25 минут.

Специальные холодильные системы и характеристики сделают ее самой быстрой в Украине. Максимальная мощность подзарядки достигнет:

для 1 авто – 320 кВт;

для 2 авто одновременно – по 160 кВт.

В Porsche подчеркнули, что как бренд могут совершенствовать инфраструктуру зарядных станций. То есть расширять не только количество, но и улучшать качество.

Наши станции работают быстро и мощно, без задержек. А сверхбыстрая станция возле аэропорта – это новая практика, которую следует распространять по всей Украине,

– отметил бренд-директор Игорь Ткаченко.

Он добавил, что изысканный дизайн и мощные характеристики – этого мало. Важно обеспечить для украинцев комфортные условия для передвижения.

Porsche и электромобили

Немецкая компания стремится производить больше электромобилей. Там планируют, что к 2025 году до половины продаж компании будет обеспечивать именно электрокары.

При этом, уже к 2030 году этот показатель намерены увеличить до 80%. Всего в разработку и производство таких машин инвестируют 18,1 миллиарда долларов.