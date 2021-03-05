Немецкая автокомпания Porsche представила новый электрический спорткар 2021 Porsche Taycan Cross Turismo. Он должен появиться на американском рынке уже в июне – августе 2021 года.

Сколько авто сможет проехать без подзарядки – пока неизвестно, разработчики обещают сообщить позже. Однако определенные характеристики уже озвучили.

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Покупая новый электрический спорткар, выбирать можно между 4 моделями – Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo, а также Taycan Turbo S Cross Turismo.

Taycan 4 Cross Turismo:

мощность – 375 лошадиных сил;

крутящий момент – 368 Нм;

за 4,8 секунды разгоняется до 96 километров;

стоимость стартует от 91 000 долларов.

Taycan 4S Cross Turismo:

мощность – 482 лошадиных сил;

крутящий момент – 479 Нм;

за 3,9 секунды разгоняется до 96 километров;

стоимость стартует от 110 000 долларов.

Taycan Turbo Cross Turismo:

мощность – 616 лошадиных сил;

крутящий момент– 626 Нм;

за 3,1 секунды разгоняется до 96 километров;

стоимость стартует от 153 000 долларов.

Taycan Turbo S Cross Turismo:

мощность – 616 лошадиных сил;

крутящий момент – 774 Нм;

за 2,7 секунды разгоняется до 96 километров;

стоимость стартует от 187 000 долларов.

Как выглядят новинки от Porsche / Фото Porsche