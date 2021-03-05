Новый электрический спорткар Porsche доступен в 4 моделях: роскошные фото
Немецкая автокомпания Porsche представила новый электрический спорткар 2021 Porsche Taycan Cross Turismo. Он должен появиться на американском рынке уже в июне – августе 2021 года.
Источник:CarBuzz
Сколько авто сможет проехать без подзарядки – пока неизвестно, разработчики обещают сообщить позже. Однако определенные характеристики уже озвучили.
Примечательно Nimbus представил уникальный трицикл: маневреный и безопасный
Покупая новый электрический спорткар, выбирать можно между 4 моделями – Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo, а также Taycan Turbo S Cross Turismo.
Taycan 4 Cross Turismo:
- мощность – 375 лошадиных сил;
- крутящий момент – 368 Нм;
- за 4,8 секунды разгоняется до 96 километров;
- стоимость стартует от 91 000 долларов.
Taycan 4S Cross Turismo:
- мощность – 482 лошадиных сил;
- крутящий момент – 479 Нм;
- за 3,9 секунды разгоняется до 96 километров;
- стоимость стартует от 110 000 долларов.
Taycan Turbo Cross Turismo:
- мощность – 616 лошадиных сил;
- крутящий момент– 626 Нм;
- за 3,1 секунды разгоняется до 96 километров;
- стоимость стартует от 153 000 долларов.
Taycan Turbo S Cross Turismo:
- мощность – 616 лошадиных сил;
- крутящий момент – 774 Нм;
- за 2,7 секунды разгоняется до 96 километров;
- стоимость стартует от 187 000 долларов.
Как выглядят новинки от Porsche / Фото Porsche
Поделиться новостью