Станцію облаштують на території дилерського центру "Порше Центр Київ Аеропорт", неподалік Борисполя. Це станеться вже на початку червня.

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Зазначимо, що користування такою станцією для власників Porsche буде безкоштовним. Авто заряджатиметься від 5 до 80% всього лише за 25 хвилин.

Спеціальні холодильні системи та характеристики роблять її найшвидшою в Україні. Максимальна потужність заряджання сягатиме:

для 1 авто – 320 кВт;

для 2 авто одночасно – по 160 кВт.

У Porsche підкреслили, що як бренд можуть вдосконалювати інфраструктуру зарядних станцій. Тобто розширювати не лише кількість, але й покращувати якість.

Наші станції працюють швидко і потужно, без затримок. А надшвидка станція біля аеропорту – це нова практика, яку варто поширювати по всій Україні,

– наголосив бренд-директор Ігор Ткаченко.

Він додав, що вишуканий дизайн та потужні характеристики – цього мало. Важливо забезпечити для українців комфортні умови для пересування.

Porsche та електромобілі

Німецька компанія прагне виробляти більше електромобілів. Там планують, що до 2025 року до половини продажів компанії забезпечуватимуть саме електрокари.

При цьому, вже до 2030 року цей показник мають намір збільшити до 80%. Загалом у розробку й виробництво таких машин інвестують 18,1 мільярда доларів.