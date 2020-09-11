Американская компания Boston Dynamics будет продавать робособак Spot не только в США. Устройство поступит в продажу в странах Евросоюза, Великобритании и Канаде.

Такое решение принято в связи с ростом спроса, сообщает официальный сайт Boston Dynamics.

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Как заказать робопса от Boston Dynamics

Чтобы заказать Spot, нужно добавить работа в корзину на официальном сайте Boston Dynamics, и внести депозит – 1 000 долларов. После этого представители компании свяжутся с покупателем, чтобы договориться о дальнейших транзакциях и доставке.

Робот стоит 74,5 тысячи долларов (свыше 2 миллионов гривен). Spot не доставляют в страны, где есть ограничения ITAR (Международный регламент обращения вооружений) или экспортного контроля США.

Клиентам предоставляют стандартную гарантию на год. В то же время предлагают воспользоваться программой Spot CARE, которая предусматривает покрытие страховки, ремонт в быстрые сроки и бесплатное обновление оборудования.

Увеличение спроса на Spot

После того как в июне 2020 года Spot начали продавать в США, увеличилось и количество соответствующих запросов в европейских странах. В частности:

британская архитектурная фирма Foster + Partners использовала Spot, чтобы в реальном времени проводить мониторинг строительства своего проекту электростанции в Лондоне;

использовала Spot, чтобы в реальном времени проводить мониторинг строительства своего проекту электростанции в Лондоне; немецкая компания Merck KGaA привлекла Spot для повышения эффективности и надежности промышленных операций с помощью дистанционного зондирования и инспекции станции термической обработки выхлопов;

привлекла Spot для повышения эффективности и надежности промышленных операций с помощью дистанционного зондирования и инспекции станции термической обработки выхлопов; норвежская компания Kvaerner Stord выбрала Spot, чтобы использовать технологию визуального отслеживания активов и компьютерного зрения.

На увеличение спроса также повлияла эпидемия COVID-19. Ведь робопсы Spot от Boston Dynamics в США помогали общаться врачам и пациентам.



Spot "помогает" обследовать пациента в американской больнице / Фото The Boston Globe