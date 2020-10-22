Недавно компания Boston Dynamics объявила, что разработка Spot получит дополнительный манипулятор в виде руки, которая сможет как минимум открывать двери и собирать предметы. Разработка поступит в продажу уже в январе следующего года.

Компания Boston Dynamics представила роботов Spot в июне 2020 года. Сейчас уже продано 250 единиц товара. Примечательно, что стоимость нового работа составила 75 000 долларов и вызвала много споров. Однако, коммерческая успешность разработки доказала, что для многих организаций данная технология интересна и экономически привлекательна, пишет Bespilot.

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Компания также разработала различные аксессуары для расширения возможностей работа: зарядное устройство, цена которого составляет 1 650 долларов, лидар и камеры стоимостью 34 570 долларов.

Следующим ближайшим обновлением станет рука-манипулятор, которую можно будет приобрести уже в январе 2021 года. Разработчики сообщают, что она будет иметь шесть степеней свободы, а манипулировать ею можно будет с помощью телеуправления и контролируемого автономного управления через планшет.

Какие функции будет выполнять манипулятор?

Компания-разработчик отмечает, что рука – это гораздо больше, чем просто оборудование. Она будет поставляться с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.

Кроме того, рука будет доступна разработчикам через API. Следовательно, для нее можно будет писать собственные программы.

Обновленный Spot сможет открывать двери, собирать предметы и перетаскивать объекты. Данные функции будут автоматизированы и предложены в качестве бета-функций при покупке манипулятора.

Фото: Boston Dynamics

Более того, компания Boston Dynamics объявила, что вскоре в продажу поступят док-станции для зарядки, к которым работы Spot смогут самостоятельно направляться и подзаряжать свои аккумуляторы.

Напомним, ранее 24 канал писал, что на повышение популярности Spot'а разительно повлияла пандемия COVID-19, ведь разработка от Boston Dynamics помогла коммуницировать врачам и пациентам.