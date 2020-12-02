Еще в начале 2016-го года компания WowWee представила свое новое изобретение – робота-собаку CHIP. Что умеет домашний любимец с искусственным интеллектом, где его приобрести и за сколько, – читайте в материале.

Робот CHIP – прекрасная альтернатива настоящий собаке: его не нужно выгуливать, кормить настоящей едой или прививать, а для людей с аллергией на шерсть домашних животных это настоящая находка, рассказывают Инновации 24.

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Что умеет CHIP: ориентирование в пространстве, выполнение команд и алгоритм развития искусственного интеллекта

Робот оснащен технологией BeaconSense, что позволяет ему анализировать окружающую среду, чувствовать предметы вокруг и запоминать их локацию. Кроме этого, CHIP умеет реагировать на жесты своего владельца: прикосновения, хлопки и взмахи руками. Инфракрасный "глаз" дает возможность работу "видеть" предметы и взаимодействовать с ними, а механические колеса – двигаться по любой траектории.

К тому же CHIP распознает голос своего хозяина, а гироскоп и акселерометр позволяют собаке реагировать, когда его берут на руки. Когда работа гладят, он машет хвостом, ведь имеет специальные тактильные датчики. "Кормить" и обучать командам собаку можно с помощью специально разработанного мобильного приложения, которое доступно на всех устройствах с поддержкой Bluetooth.

Каждый робот серии – уникальный, ведь при взаимодействии с людьми, благодаря сложному алгоритму искусственного интеллекта, он способен учиться, запоминать реакции и понимать, что он сделал плохо, а что хорошо.

Робот-собака СHIP: смотрите видео

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Комплектация, цена и где можно приобрести

Кроме самого робота, в комплекте есть смарт-мячик, с которым он может играть, беспроводная зарядная станция, а также смарт-ремешок, по которому CHIP распознает команды своего хозяина.

Цена робота-собаки в США – 199 долларов, в Европе – от 170 евро, а приобрести его можно в интернет-магазинах электроники. На украинском рынке CHIP пока не продается.