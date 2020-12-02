Ще на початку 2016-го року компанія WowWee презентувала свій новий винахід – робота-собаку CHIP. Що вміє домашній улюбленець зі штучним інтелектом, де його придбати та за скільки, – читайте у матеріалі.

Робот CHIP – чудова альтернатива справжній собаці: його не потрібно вигулювати, годувати справжньою їжею чи прищеплювати, а для людей з алергією на шерсть домашніх тварин це реальна знахідка, розповідають Інновації 24.

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Що вміє CHIP: орієнтування у просторі, виконання команд та алгоритм розвитку штучного інтелекту

Робот оснащений технологією BeaconSense, що дозволяє йому аналізувати навколишнє середовище, відчувати предмети довкола та запам’ятовувати їх локацію. Окрім цього, CHIP вміє реагувати на жести свого власника: дотики, плескання та змахи руками. Інфрачервоний "зір" дає можливість роботу "бачити" предмети та взаємодіяти з ними, а механічні колеса – рухатися будь-якою траєкторією.

До того ж CHIP розпізнає голос свого хазяїна, а гіроскоп та акселерометр дозволяють собаці реагувати, коли його беруть на руки. Коли робота гладять, він махає хвостом, адже має спеціальні тактильні датчики. "Годувати" та навчати команд собаку можна за допомогою спеціально розробленого мобільного додатку, який доступний на всіх пристроях з підтримкою Bluetooth.

Кожен робот серії – унікальний, адже під час взаємодії з людьми, завдяки складному алгоритму штучного інтелекту, він здатен навчатися, запам’ятовувати реакції та розуміти, що він вчинив погано, а що добре.

Робот-собака СHIP: дивіться відео

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Комплектація, ціна та де можна придбати

Окрім самого робота, у комплекті є смарт-м’ячик, з яким він може гратися, безпровідна зарядна станція, а також смарт-ремінець, за яким CHIP розпізнає команди свого хазяїна.

Ціна робота-собаки в США – 199 доларів, в Європі – від 170 євро, а придбати його можна в інтернет-магазинах електроніки. На українському ринку CHIP поки не продається.