В США инженеры создали растопить робота, который в конструкции имеет основной элемент, состоящий из льда. Двухколесную разработку назвали – IceBot.

Об устройстве рассказали сотрудников Пенсильванского университета Девин Кэрролл и Марк Йим в статье "Работы, сделанные из льда: анализ производственных технологий".

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Очевидно, что с этой потенциальной технологией связано множество проблем и препятствий. Однако, это только предварительная работа. IceBot основан на конструкции антарктических вездеходов и имеет конструктивные элементы изо льда.

Работа была основана на 2 предположениях:

Робот будет работать при минусовых температурах.

Все расчеты построены на среднегодовых температурах на станции Мак-Мердо в Антарктиде.

В их статье также представлены принципы проектирования: компоненты должны быть спроектированы так, чтобы отводить тепло. Вся электроника, приводы и источники питания должны быть изолированы от плавления.

Что продемонстрировали эксперименты

Во время движения робота при комнатной температуре через некоторое время между ним и поверхностью образуется тонкий слой воды, который уменьшает сцепление. Колеса работа начинают проскальзывать, и его подвижность снижается.

При температуре ниже нуля робот может уверенно двигаться по ровной ледяной поверхности и преодолевать подъемы до 1,5 градуса. Саму конструкцию испытывали при температуре –17 градусов Цельсия.

"Эта работа – шаг к созданию легкой, адаптированной роботизированной системе, способной работать в отрицательных средах. Эта система подвергается самореконфигурации, самовоспроизведению и самовосстановлению", – сообщили авторы проекту.

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Конструкторам придется решить много проблем, прежде чем ледяные работы начнут исследовать хотя бы Антарктиду, не говоря о других планетах.

Смотрите видео: как выглядит робот IceBot