Китайские инженеры разработали робота Lingcai, который умеет брать мазки из горла для теста на нуклеиновую кислоту. Это нужно для того, чтобы выявить COVID-19.

Роботы уже осуществляют тестирование в китайском городе Шеньян. Их использование позволяет минимизировать риск заражения медиков, об этом сообщает Ecns.

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Как работает робот Lingcai

Как пояснил местный врач Дуан Вейинг, робот забирает мазок из горла человека в полностью изолированной среде. Участие медицинских работников является ненужным.

Робот приступает к работе только после того, как пациент отсканировал свою ID-карту. Медицинский работник дистанционно управляет роботизированной рукой, чтобы определить правильную точку для взятия мазка.



Китайские врачи используют роботов для забора мазков из горла / Фото VGG

Когда процедура закончилась, Lingcai помещает палочку с мазком в специальную емкость и закрывает ее. Саму бутылку после этого отправляют в лабораторию для дальнейших исследований.

Почему это – важно

Текущий процесс отбора проб требует, чтобы медицинский персонал носил тяжелые защитные костюмы и находился в тесном контакте с пациентами. К тому же, процедура может вызвать у человека кашель.



Робот Lingcai уменьшает риски заражения среди медицинских работников / Фото VGG

Исследователи заявили, что робот также будет полезным, например, в аэропортах. Ведь сможет собрать необходимые мазки из горла с большей эффективностью, чем при обычной процедуры.

Справка. По состоянию на 19 января в Китае подтвердили 98 226 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 4 799 человек. 91 305 пациентам удалось выздороветь.

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