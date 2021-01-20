В Китае роботов научили брать анализы на COVID-19: красноречивые фото
Китайские инженеры разработали робота Lingcai, который умеет брать мазки из горла для теста на нуклеиновую кислоту. Это нужно для того, чтобы выявить COVID-19.
Роботы уже осуществляют тестирование в китайском городе Шеньян. Их использование позволяет минимизировать риск заражения медиков, об этом сообщает Ecns.
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Как работает робот Lingcai
Как пояснил местный врач Дуан Вейинг, робот забирает мазок из горла человека в полностью изолированной среде. Участие медицинских работников является ненужным.
Робот приступает к работе только после того, как пациент отсканировал свою ID-карту. Медицинский работник дистанционно управляет роботизированной рукой, чтобы определить правильную точку для взятия мазка.
Китайские врачи используют роботов для забора мазков из горла / Фото VGG
Когда процедура закончилась, Lingcai помещает палочку с мазком в специальную емкость и закрывает ее. Саму бутылку после этого отправляют в лабораторию для дальнейших исследований.
Почему это – важно
Текущий процесс отбора проб требует, чтобы медицинский персонал носил тяжелые защитные костюмы и находился в тесном контакте с пациентами. К тому же, процедура может вызвать у человека кашель.
Робот Lingcai уменьшает риски заражения среди медицинских работников / Фото VGG
Исследователи заявили, что робот также будет полезным, например, в аэропортах. Ведь сможет собрать необходимые мазки из горла с большей эффективностью, чем при обычной процедуры.
Технологии и COVID-19
- Магазин в Японии использует работа, чтобы проверить, соблюдают ли посетители масочный режим. Если же нет, он вежливо просит их надеть.
- В Турции создали робота, который помогает в борьбе с распространением COVID-19. Он умеет измерять температуру и выдает маски.
- Искусственный интеллект научили искать людей без маски. Нейросеть LeewayHertz можно интегрировать в камеры видеонаблюдения.
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