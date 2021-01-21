Американские блогеры испытали вездеход украинского производства SHERP в условиях города. Они продемонстрировали, как транспортное средство преодолевает обыденные задания. Видео тест-драйва выложили на YouTube-канале.

На вездеходе блогеры посетили АЗС, автомойку и заведения общественного питания. Главная цель – проверить, насколько SHERP подходит для повседневного использования, рассказывают Инновации 24.

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Отметим, вездеход SHERP нельзя назвать сверхбыстрым: водитель двигался со скоростью 20 километров в час. Вместе с тем его основным преимуществом являются огромные колеса, которые с легкостью преодолевают бордюры.

Сначала блогеры решили посетить ресторан быстрого питания Dunkin' Donuts. Далее вездеход отправился на автомойку, где трудностей не возникло, в отличие от путешествия на АЗС. Водителю пришлось припарковаться таким образом, чтобы шланг достал до бензобака. Следующий пункт назначения – McDonald's. Вездеход без проблем заехал на McDrive. Однако, из-за того, что SHERP не имеет боковых дверей, блогеру пришлось выйти из салона, чтобы рассчитаться и забрать свой заказ. Более того, девушка блогера была крайне удивлена ​​тем, что вездеход не оборудован держателями для стаканов.

Блогеры испытали вездеход SHERP на дорогах США: смотрите видео

Вывод

Вездеход SHERP – мощное транспортное средство, к которому необходимо привыкнуть. Так, в условиях города возникают трудности с парковкой из-за больших габаритов. Неудобств добавляет также отсутствие боковых дверей и специфический салон. Бесспорно, его стихия – отдаленные уголки города, бездорожье и сложные погодные условия.

Вездеход SHERP: что известно

SHERP – вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления, созданный на базе прототипа петербургского инженера-изобретателя Алексея Гарагашьяна. Впоследствии украинский бизнесмен Владимир Школьник приобрел права на производство вездехода. В 2014 году Гарагашьян и Школьник основали компанию и завод по производству вездеходов в Санкт-Петербурге. Выпуск машин начался в 2015 году. Ранее Школьник занимался совершенствованием разработки в собственном инжиниринговом центре под Киевом. В феврале 2016 Шерп появился на британском шоу Top Gear. Автомобилем заинтересовались на Западе, поэтому компания запустила второе производство в Киеве.

Сегодня вездеходы SHERP изготавливаются на двух заводах – в России (для внутреннего рынка) и в Украине (на экспорт). Добавим, машины SHERP используют в МЧС России и ДСНС Украины. В августе 2020 Владимир Школьник заявил о закрытии украинского производства вездехода и переноса его в Европу.