Робот з льоду: яку незвичну технологію створили для дослідження Антарктиди – відео
У США інженери створили протопи робота, який в конструкції має основний елемент, що складається з льоду. Двоколісну розробку назвали – IceBot.
Про пристрій розповіли співробітників Пенсільванського університету Девін Керролл і Марк Йім в статті "Роботи, зроблені з льоду: аналіз виробничих технологій".
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Очевидно, що з цією потенційною технологією пов’язано безліч проблем і перешкод. Однак, це тільки попередня робота. IceBot заснований на конструкції антарктичних всюдиходів і має конструктивні елементи з льоду.
Робота була заснована на 2 припущеннях:
- Робот буде працювати при мінусових температурах.
- Всі розрахунки побудовані на середньорічних температурах на станції Мак-Мердо в Антарктиді.
У їхній статті також представлені принципи проєктування: компоненти повинні бути спроєктовані так, щоб відводити тепло, вся електроніка, приводи й джерела живлення повинні бути ізольовані від плавлення.
Що продемонстрували експеременти
Під час руху робота при кімнатній температурі через деякий час між ним і поверхнею утворюється тонкий шар води, який зменшує зчеплення. Колеса робота починають прослизати, і його рухливість знижується.
При температурі нижче нуля робот може впевнено рухатися по рівній крижаній поверхні й долати підйоми до 1,5 градусів. Саму конструкцію випробовували при температурі –17 градусів Цельсія.
"Ця робота — крок до створення легкої, адаптованої роботизованої системи, здатної працювати в негативних середовищах. Ця система піддається самореконфігураціі, самовідтворенню і самовідновленню", — IceBot автори проєкту.
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Конструкторам доведеться вирішити багато проблем, перш ніж крижані роботи почнуть досліджувати хоча б Антарктиду, не кажучи про інші планети.
Дивіться відео: як виглядає робот IceBot
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