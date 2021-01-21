У США інженери створили протопи робота, який в конструкції має основний елемент, що складається з льоду. Двоколісну розробку назвали – IceBot.

Про пристрій розповіли співробітників Пенсільванського університету Девін Керролл і Марк Йім в статті "Роботи, зроблені з льоду: аналіз виробничих технологій".

Цікаво У Китаї роботів навчили брати аналізи на COVID-19: промовисті фото

Очевидно, що з цією потенційною технологією пов’язано безліч проблем і перешкод. Однак, це тільки попередня робота. IceBot заснований на конструкції антарктичних всюдиходів і має конструктивні елементи з льоду.

Робота була заснована на 2 припущеннях:

Робот буде працювати при мінусових температурах.

Всі розрахунки побудовані на середньорічних температурах на станції Мак-Мердо в Антарктиді.

У їхній статті також представлені принципи проєктування: компоненти повинні бути спроєктовані так, щоб відводити тепло, вся електроніка, приводи й джерела живлення повинні бути ізольовані від плавлення.

Що продемонстрували експеременти

Під час руху робота при кімнатній температурі через деякий час між ним і поверхнею утворюється тонкий шар води, який зменшує зчеплення. Колеса робота починають прослизати, і його рухливість знижується.

При температурі нижче нуля робот може впевнено рухатися по рівній крижаній поверхні й долати підйоми до 1,5 градусів. Саму конструкцію випробовували при температурі –17 градусів Цельсія.

"Ця робота — крок до створення легкої, адаптованої роботизованої системи, здатної працювати в негативних середовищах. Ця система піддається самореконфігураціі, самовідтворенню і самовідновленню", — IceBot автори проєкту.

Важливо Блогери випробували всюдихід SHERP на дорогах США: відео

Конструкторам доведеться вирішити багато проблем, перш ніж крижані роботи почнуть досліджувати хоча б Антарктиду, не кажучи про інші планети.

Дивіться відео: як виглядає робот IceBot